Lệ Hằng được chọn thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới 2016

Sau đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vào tháng 10/2015, Hoa hậu Phạm Hương được cử tham gia Miss Universe 2015 tại Mỹ. Sau Phạm Hương, Á hậu 1 Ngô Trà My là ứng viên trong danh sách người đẹp có khả năng được chọn thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2016. Tuy nhiên, sau đó Trà My từ chối với lý do bận việc cá nhân. Ít lâu sau, cô kết hôn và mang thai.

Sau Trà My, Á hậu 2 Lệ Hằng được vào danh sách ứng viên. Mới đây, nhiều thông tin cho rằng người đẹp Nguyễn Thị Loan - top 25 Hoa hậu Thế giới 2014 - cũng đang được ban tổ chức cân nhắc cho đi thi. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Loan phủ nhận.

Á hậu Lệ Hằng.

Trao đổi với VnExpres, Lệ Hằng cho biết công ty Hoàn Vũ - cũng là đơn vị quản lý của cô - đang hoàn tất thủ tục, hồ sơ với các cơ quan chức năng về việc đưa cô đi thi quốc tế. Vì vậy, dù được chọn từ cách đây nhiều tháng, cô chưa vội công bố thông tin với khán giả. Chân dài sinh năm 1993 cho biết cô tự hào khi nhận trọng trách này, đồng thời mong khán giả ủng hộ tinh thần, giúp cô hoàn thành tốt nhiệm vụ trên đấu trường quốc tế.

"Hiện tôi tích cực rèn luyện tiếng Anh cũng như tập catwalk, hình thể cho cuộc thi. Tôi đang ở Mỹ để chụp một số bộ ảnh thời trang và mua sắm một số vật dụng cần thiết cho cuộc thi. Đầu tháng 7 này tôi sẽ về Việt Nam bắt đầu quá trình tập luyện ở cường độ cao. Bố mẹ tôi sắp sang Mỹ định cư với chị gái, vì vậy, tôi sẽ có thêm nguồn động viên tinh thần lớn khi thi đấu ở Mỹ cuối năm", Lệ Hằng nói.

Công ty Hoàn Vũ cho biết đang gấp rút hoàn thành hồ sơ và xin giấy phép cho Lệ Hằng.

Lệ Hằng sinh năm 1993 ở thành phố Đà Nẵng. Là một người mẫu, cô có chiều cao 1,73 m, số đo 3 vòng: 81-64-89. Trước khi đoạt Á hậu Hoàn vũ, cô từng vào đến chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, giành quán quân cuộc thi tìm kiếm người mẫu Elite Model Look 2014.

Quỳnh Anh