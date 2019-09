Lana Del Rey hẹn hò cảnh sát

Nữ ca sĩ Lana Del Rey đang yêu trung sĩ Sean Larkin - một cảnh sát tại New York (Mỹ).

Theo ET, giọng ca Born to Die đi dạo công viên cùng bạn trai mới tại New York hôm 24/9. Trong ảnh, Lana mặc quần soóc, áo phông, áo choàng ren và đeo băng đô. Bạn trai Sean mặc đơn giản với quần jeans, áo phông trắng.

Lana Del Rey và bạn trai mới Sean Larkin. Ảnh: Splash News.

Sean Larkin, 46 tuổi, là cảnh sát làm việc tại New York. Anh cũng được biết đến trên truyền hình khi tham gia nhiều chương trình về phòng chống tội phạm, giải cứu người gặp nạn.

Lana Del Rey, 34 tuổi, tên thật Elizabeth Woolridge Grant. Năm 2017, cô từng hẹn hò rapper G-Easy khoảng ba tháng. Trước đó, nữ ca sĩ bị đồn có tình cảm với nam diễn viên James Franco nhưng hai người phủ nhận và cho biết chỉ là bạn.

'Doing Time' - Lana Del Rey "Doing Time" - ca khúc trong album ra mắt cuối tháng 8 của Lana Del Rey. Video: Youtube.

Đạt Phan (theo ET)