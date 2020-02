Lady Gaga công khai bạn trai

MỹCa sĩ Lady Gaga tay trong tay bạn trai mới - doanh nhân Michael Polansky - dự sự kiện Super Bowl sáng 3/2.

Theo Page Six, hai người lần đầu xuất hiện trước công chúng tại sự kiện thể thao lớn nhất nước Mỹ tại sân vận động Hard Rock ở thành phố Miami, bang Florida. Thợ săn ảnh chụp được khoảnh khắc ca sĩ ôm eo bạn trai, tiến vào sự kiện trước đông đảo khán giả. Nguồn tin cũng cho biết Michael luôn có mặt tại các buổi diễn của Lady Gaga những ngày qua.

Lady Gaga và doanh nhân Michael Polansky tại sự kiện Super Bowl. Ảnh: Reuters.

Michael Polansky là một nhà đầu tư, tập trung vào thị trường công nghệ. Anh hiện là CEO của Parker Group - công ty do Sean Parker (giám đốc đầu tiên của Facebook) sở hữu.

Tin đồn Lady Gaga hẹn hò xuất hiện từ tháng 1, khi cô hôn một đàn ông lạ mặt tại tiệc đêm giao thừa của nghệ sĩ kèn Brian Newman. Theo Elle, một số nhân chứng cho biết người đó có tên Michael nhưng không rõ danh tính.

Lady Gaga hủy hôn với Christian Carino tháng 2/2019. Sau đó, cô được phát hiện đi chơi và thân mật với nhiều đàn ông lạ mặt nhưng nữ ca sĩ không lên tiếng về các mối quan hệ này. Trong phim tài liệu Gaga: Five Foot Two, cô từng thừa nhận gặp vấn đề cân bằng giữa sự nghiệp và đời tư, khó gắn bó với người tình vì quá tập trung làm việc.

'Bad Romance' - Lady Gaga Lady Gaga hát "Bad Romance". Video: Youtube.

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, sinh ngày 28/3/1986 ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau khi phát hành hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), Lady Gaga nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn. Cô có biệt danh là "mẹ quái vật".

Đạt Phan (theo Page Six)