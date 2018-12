'Kubo and the Two Strings' - ứng viên 'Hoạt hình hay nhất' Oscar 2017

12 phim Âu Mỹ ra rạp Việt Nam tháng 8

Trung thành với những câu chuyện đơn giản nhưng chan chứa cảm xúc cùng phương pháp làm phim Stop-Motion (chụp ảnh cử động của nhân vật rồi ghép lại tạo thành chuỗi chuyển động), Laika tiếp tục khiến khán giả choáng ngợp với những trải nghiệm phiêu lưu và bối cảnh kỳ ảo trong tác phẩm mới - Kubo and the Two Strings.

Poster phim "Kubo and the Two Strings".

Dựa trên một tích cổ của Nhật Bản, Kubo and the Two Strings mở đầu bằng giọng nói của Kubo: "Nếu bạn phải chớp mắt, hãy làm ngay", đưa người xem vào hành trình của cậu bé.

Không giống những đứa trẻ ngây thơ sống tại ngôi làng ven biển của nước Nhật cổ, Kubo sớm phải kiếm tiền chăm sóc mẹ già ốm yếu. Mỗi sáng, cậu ra khu chợ gần nhà kể chuyện cho bà con nghe với cây đàn Shamisen (loại nhạc cụ ba dây cổ của Nhật). Mỗi khi tiếng đàn vang lên, hàng loạt tờ giấy màu sắc của Kubo tự động gấp thành các mô hình sinh động, minh họa cho câu chuyện cậu kể về một chiến binh Samurai vĩ đại tên là Hanzo - người kiên cường chiến đấu với những quái vật của Vua Trăng tàn ác. Tuy nhiên, Kubo chưa bao giờ kể hết câu chuyện đó.

Kubo có một quá khứ bí ẩn. Khán giả chỉ được biết người mẹ khốn khổ từng ôm cậu vượt biển. Cha Kubo là một chiến binh Samurai kiên cường. Trước khi qua đời trong cuộc chiến bảo vệ mẹ con Kubo, ông để lại ba mảnh vũ khí quyền năng. Do một sơ suất, Kubo bị hai người dì phát hiện và truy đuổi, khiến mẹ cậu phải dùng chút sức tàn để chống chọi, giúp cậu chạy thoát. Từ đây, Kubo một mình bước tiếp trên hành trình đi tìm vũ khí của cha, lý giải những bí ẩn trong quá khứ và chiến đấu với Vua Trăng độc ác - cũng chính là ông ngoại cậu.

Laika là hãng phim hoạt hình chuyên về phong cách Stop-Motion.

Kết cấu phim được chia làm ba phần khá rõ ràng. Phần đầu từ tốn và đượm buồn. Phần thứ hai, khi Kubo bắt đầu chuyến phiêu lưu, nhịp phim được đẩy nhanh qua các cảnh hành động chống lại quái vật. Hai nhân vật đồng hành cùng Kubo là Khỉ (Charlize Theron lồng tiếng) - vốn là bùa gỗ luôn bên cạnh Kubo nhưng được mẹ cậu hóa phép thành thực thể sống - và Bọ (Matthew McConaughey lồng tiếng), một chiến binh Samurai bị yểm bùa tình cờ gặp trên đường. "Hiềm khích ngầm" giữa Khỉ và Bọ trên đường đi góp phần tạo nên những chi tiết hài hước. Phân cảnh ấn tượng nhất là các pha hành động trước các quái vật muôn hình vạn trạng - khi là bộ xương khổng lồ trong hang động với hàng chục thanh kiếm găm trên đầu, lúc là muôn nghìn nhãn quang bủa vây dưới đáy biển...

"Câu chuyện cần một hồi kết" - đó chính là yêu cầu của dân làng mỗi khi Kubo bỏ dở câu chuyện cậu kể ở chợ, cũng là điều Laika cố gắng gây ấn tượng trong tác phẩm này. Phần kết là cuộc chiến được dàn dựng với màu sắc kỳ ảo nhiều hơn là kịch tính. Cậu bé không chỉ chiến đấu với kẻ thù mà còn phải đấu tranh để khai sáng tâm trí mình. Những nút thắt về thân phận được hóa giải, sức mạnh từ quá khứ cùng các triết lý Á Đông về gia đình, lòng bao dung hòa trộn tạo nên cái kết trọn vẹn.

Về mặt hình ảnh, Kubo and the Two Strings xứng đáng là cột mốc mới của xưởng Laika. Họ tạo ra các nhân vật bằng gỗ, đất sét và giấy, sử dụng máy in hình 3D cho các biểu cảm khuôn mặt rồi tiến hành quay phim bằng phương pháp Stop-Motion. Các phân đoạn được hoàn thiện nhờ kết hợp với công nghệ CGI và xử lý kỹ xảo hoạt hình. Các nhà làm phim thả sức sáng tạo khi làm nên một nước Nhật xa xưa trầm mặc nhưng đa màu sắc, tỉ mỉ nhưng không khoa trương. Mô hình Origami bay lượn được sử dụng làm hình ảnh xuyên suốt bộ phim, chuyển biến theo suy nghĩ của Kubo, kết hợp với âm nhạc chơi chủ yếu bằng bộ gõ và đàn dây Nhật Bản tạo nên hiệu ứng đẹp.

Một khuôn hình đẹp của "Kubo and the Two Strings".

Gây ấn tượng nhất là các đại cảnh trong phim với thiên nhiên thay đổi liên tục trên hành trình phiêu lưu của Kubo. Mở đầu là khung cảnh bão tố với người mẹ nhỏ bé ẵm con chạy trốn. Tiếp theo là ngôi nhà đơn sơ nhưng ấm nóng ánh lửa của hai mẹ con trong một hang động trên mỏm đá giữa biển. Cậu bé cùng Khỉ và Bọ bước qua miền tuyết phủ trắng xóa, sa mạc trải rộng ngút ngàn, những hang động bí hiểm và cả đáy nước sâu u tối đầy sinh vật quái dị.

Kubo and the Two Strings có thể không giật gân, hài hước hay ăn khách như những thương hiệu hoạt hình phổ biến nhưng lại ẩn chứa những giá trị riêng đáng suy ngẫm. Bộ phim dành cho những ai phải lòng nước Nhật với những gam màu huyền ảo như cổ tích và trân trọng các triết lý sâu sắc của phương Đông.

Kubo and the Two Strings được chấm số điểm cao trên các chuyên trang điện ảnh. IMDb cho phim 8,4/10, Metascore chấm 83/100 trong khi Rotten Tomatoes dành sự ưu ái cho bộ phim với 96% lời nhận xét tích cực. Đây được dự đoán là ứng viên ở hạng mục "Phim hoạt hình hay nhất" tại Oscar năm tới. Phim đang chiếu tại Việt Nam với tên gọi Kubo và Sứ mệnh Samurai.

Thanh Trần