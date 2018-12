Kristen Stewart và Léa Seydoux làm giám khảo LHP Cannes

Kristen Stewart là diễn viên Mỹ đầu tiên đoạt giải César (được xem như Oscar của điện ảnh Pháp) với "Clouds of Sils Maria". Còn Léa Seydoux góp mặt trong "Blue Is the Warmest Colour" - phim đoạt giải Cành Cọ Vàng năm 2013.