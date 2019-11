Kristen Stewart từng muốn cưới Robert Pattinson

Nữ diễn viên Kristen Stewart cho biết sẵn sàng đồng ý nếu Robert Pattinson cầu hôn thuở còn yêu.

Ngày 5/11, trong chương trình của MC Howard Stern, nữ diễn viên cho biết từng có mối quan hệ rất nghiêm túc với Robert Pattinson khi cùng đóng loạt phim Chạng vạng. "Mỗi lần yêu, tôi đều nghĩ rằng đó sẽ là mối tình cuối cùng. Tôi hiếm khi yêu lăng nhăng, có lẽ chỉ đôi lần", Kristen nói và cho biết từng sẵn sàng nhận lời cầu hôn của Robert nếu bạn trai ngỏ ý.

Kristen Stewart và Robert Pattinson trong loạt phim "Chạng vạng". Ảnh: Lionsgate.

Kristen từng lo lắng công chúng nghĩ hai người "yêu giả" để quảng bá phim. Suốt thời gian dài, cô tự ti vì bị coi là kẻ hám danh, thích tạo sự chú ý. Dù chia tay từ năm 2014, Kristen vẫn gọi Robert là "mối tình đầu và đẹp nhất" của cô.

Về scandal ngoại tình với đạo diễn Rupert Sanders khiến hai người tan vỡ, Kristen thừa nhận từng hôn Rupert nhưng không tiến xa hơn. "Đó là giai đoạn khó khăn với tôi. Tôi còn trẻ và làm những điều ngây thơ như thế. Tôi mắc sai lầm và không biết phải sửa chữa thế nào". Cô cũng cho biết đang hạnh phúc cùng bạn gái Dylan Meyer.

Kristen Stewart từng ngoại tình với đạo diễn Rupert Sanders khi đang yêu Robert Pattinson. Ảnh: FilmFlynet.

Kristen Stewart hẹn hò đồng giới từ năm 2016. Nữ diễn viên cho biết không muốn định nghĩa chính xác giới tính của mình là song tính (bisexual) hay đồng tính nữ (lesbian). Cô nhận định giới tính mơ hồ là xu thế hiện nay và muốn trở thành tấm gương cho phong trào này. Cô không ngại quan điểm này ảnh hưởng đến sự nghiệp phim ảnh.

Gần đây, Kristen Stewart đóng chính phim tiểu sử Seberg, về cuộc đời diễn viên Jean Seberg - "nàng thơ" của phong trào điện ảnh Làn Sóng Mới ở Pháp. Dù phim không được đánh giá quá cao, diễn xuất của Stewart vẫn được Hollywood Reporter, The Wrap khen. Sắp tới, cô tham gia Charlie's Angels - đánh dấu việc quay lại đóng phim bom tấn sau bảy năm từ Snow White and the Huntsman (2012).

Charlie's Angels (Những thiên thần của Charlie) Trailer "Charlie's Angels" (Những thiên thần của Charlie). Video: Sony.

Đạt Phan (theo Elle)