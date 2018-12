Kristen Stewart muốn làm việc với đạo diễn 'Người đàn bà cuồng dâm'

Lars von Trier - biểu tượng của phong cách điện ảnh cực đoan / Cảnh sex trong 'Nymphomaniac' sẽ vừa thật vừa giả

Kristen Stewart nói trên The Guardian: "Thật khó để trả lời rằng tôi thích được làm việc với đạo diễn nào nhất vì diễn viên mà nói vậy thì không khác cầm đèn chạy trước ô tô. Tuy nhiên, tôi yêu Lars von Trier. Tôi sẽ chết để được làm việc chung với ông ấy".

Kristen Stewart thích được làm việc với đạo diễn Đan Mạch - Lars von Trier.

Kể từ khi đóng Panic Room năm 2002 của David Fincher, Stewart làm việc chung với nhiều đạo diễn tài năng ở Hollywood. Hai nhân vật mới nhất cô vừa hợp tác là Woody Allen và Olivier Assayas. Cả hai phim Café Society và Personal Shopper của họ vừa chiếu ở Cannes 2016. Riêng Personal Shopper mang về cho Olivier Assayas giải "Đạo diễn xuấtt sắc".

Lars von Trier không xa lạ với người hâm mộ điện ảnh. Sau khi giành giải Cành Cọ Vàng cho phim Dancer in the Dark (2000), ông làm nhiều phim gây sốc như Antichrist hay mới nhất là Nymphomaniac (Người đàn bà cuồng dâm). Lars von Trier vừa trở lại làm phim The House That Jack Built. Tác phẩm kể về một sát nhân hàng loạt. Phim dự kiến bấm máy mùa thu năm nay sau khi tuyển xong diễn viên.

Lars von Trier vừa tái xuất làm phim về sát nhân hàng loạt.

Nhiều diễn viên gặt hái thành công nhờ làm việc với Trier như Emily Watson - nhận đề cử Quả Cầu Vàng cho phim Breaking the Waves (1996), ca sĩ Björk - thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Cannes 2000 với phim Dancer in the Dark, Kirsten Dunst cũng được ca ngợi nồng nhiệt cho vai diễn trong Melancholia (2011).

