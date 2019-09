Kristen Stewart không áp lực khi yêu đồng giới

Kristen Stewart từng bị một số người khuyên "đừng nắm tay bạn gái ở nơi công cộng" nếu muốn đóng phim Marvel.

Ngày 2/9, trên Harper's Bazaar, diễn viên Hollywood kể một số người trong làng phim cho rằng hình ảnh cô bị ảnh hưởng khi hẹn hò phụ nữ. Stewart cho biết: "Tôi được khuyên đừng nắm tay bạn gái giữa chỗ công cộng để có thể nhận vai trong phim Marvel. Tôi không muốn làm việc với những người mang suy nghĩ đó".

Kristen Stewart và bạn gái cũ - Alicia Cargile. Ảnh: AFP.

Stewart cho biết không muốn định nghĩa chính xác giới tính của mình là song tính (bisexual) hay đồng tính nữ (lesbian). Sao nữ nhận định giới tính mơ hồ là xu thế hiện nay và cô trở thành một trong những tiêu chuẩn cho công chúng về điều đó. Cô không ngại quan điểm này ảnh hưởng đến sự nghiệp phim ảnh.

"Tôi chỉ muốn tận hưởng cuộc sống hơn là phải cố bảo vệ nó. Khi cố bảo vệ cuộc sống, tôi chỉ phá hỏng nó. Tôi không quý trọng danh tiếng bằng những trải nghiệm có được khi làm việc", cô giải thích.

Kristen Stewart sinh năm 1990, từng yêu hai sao nam Michael Angarano, Robert Pattinson (bạn diễn trong loạt Twilight), đạo diễn Rupert Sanders. Từ năm 2016, cô bắt đầu công khai hẹn hò với các phụ nữ như nhạc sĩ Annie Clarke, người mẫu Stella Maxwell, chuyên gia hiệu ứng đặc biệt Alicia Cargile. nhà thiết kế Sara Dinkin.

Kristen Stewart trong "Seberg". Ảnh: Amazon Studios.

Cũng trên Harper's Bazaar, Stewart nhắc lại sức ép lúc còn đóng Twilight và yêu Pattinson: "Khi tôi và anh ấy hẹn hò, chúng tôi không có hình mẫu để noi theo. Chúng tôi bị khai thác quá nhiều đến mức phải từ chối nói về một số vấn đề".

Khi loạt phim kết thúc, nữ diễn viên cũng từ bỏ các dự án lớn. Cô tham gia nhiều phim nghệ thuật châu Âu hoặc phim độc lập. Vai trong Clouds of Sils Maria (2014) giúp cô thành nữ diễn viên Mỹ đầu tiên thắng giải César (được xem như Oscar của Pháp). Một số phim gây tiếng vang khác của Stewart là Still Alice (2014), Personal Shopper (2016). Cô nói muốn tham gia phim của bạn bè thay vì chọn dự án của các tên tuổi lớn.

Gần đây, Kristen Stewart đến LHP Venice (Italy) giới thiệu phim tiểu sử Seberg cô đóng chính. Tác phẩm kể vệ cuộc đời diễn viên Jean Seberg - một trong những "nàng thơ" của phong trào điện ảnh Làn Sóng Mới ở Pháp. Dù phim không được đánh giá quá cao, diễn xuất của Stewart vẫn được Hollywood Reporter, The Wrap khen. Sắp tới, Charlie's Angels đánh dấu việc sao nữ quay lại đóng phim bom tấn sau bảy năm từ Snow White and the Huntsman (2012).

Trailer Charlie's Angels Trailer "Charlie's Angels".

Ân Nguyễn