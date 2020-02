Thập niên 1950 là quãng thời gian đột phá của Kirk. Ông góp mặt trong nhiều "bom tấn" tại Hollywood, thành công về mặt thương mại và nhận nhiều đánh giá tích cực từ giới phê bình. Một số phim nổi bật của ông gồm The Bad and the Beautiful, Lust For Life, Paths of Glory hay Spartacus.

Kirk tự nhận là một trong những diễn viên bị đồng nghiệp ghét nhất tại Hollywood vì tính cách bốc đồng, nóng nảy. Ông thành công với các vai hành động, ưa bạo lực. Kirk cho biết Lust For Life (ảnh) là phim ông đào sâu nội tâm nhân vật nhất, đóng danh họa Van Gogh. Nam diễn viên bị ám ảnh chuyện tự tử sau vai diễn, ảnh hưởng từ câu chuyện của nhân vật.