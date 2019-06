Kinh Quốc: 'Tôi sợ mang tiếng ăn bám vợ đại gia'

Diễn viên kể dù đời sống vật chất thoải mái, vợ khuyên giải nghệ, anh vẫn sản xuất phim vì muốn tự chủ tài chính.

Vợ chồng Kinh Quốc mừng sinh nhật ở Maldives

- Khoảng hai năm qua, vì sao anh vắng bóng trên màn ảnh?

- Tôi từ chối nhiều lời mời diễn xuất để tập trung vào các dự án phim nhiều tập trên Youtube. Những phim đầu như Hãy nói anh yêu em, Anh xe ôm và cô gái điếm... đều đạt được thành công tương đối, 80% các tập có trên một triệu lượt xem. Gần đây, trào lưu làm phim Youtube bão hòa, lượng người xem giảm sút. Tôi chuyển sang làm vlog về du lịch, ẩm thực và tiếp tục lỡ hẹn với phim truyền hình.

Khi giữ vai trò sản xuất, tôi phải chật vật huy động nguồn vốn vì nếu không đủ tiền, đủ lực, chuyện bị gãy gánh giữa đường là dễ như chơi. May mắn, trong các dự án, tôi đều được vợ hỗ trợ một phần về tài chính.

- Ngoài chuyện kinh tế, vợ còn ủng hộ anh ra sao trong công việc?

- Thật ra, từ lúc lấy nhau đến giờ, vợ chưa bao giờ coi phim tôi đóng. Cô ấy là người của công việc, chỉ thích thú với chuyện kinh doanh và hầu như không quan tâm tôi hoạt động ra sao trong làng giải trí. Thậm chí, cô ấy còn ghét việc tôi đi diễn hay sản xuất phim. Nhiều lúc, vợ tôi đề nghị tôi giải nghệ, ở nhà lo chuyện nhà cửa, con cái và phụ việc kinh doanh cho cô ấy. Nhưng tôi hiểu, để gia đình hòa thuận, cán cân kinh tế của vợ chồng không thể nghiêng hẳn về một bên. Là một người chồng, người cha, tôi muốn có sự nghiệp riêng. Tôi luôn nói với vợ: "Em cứ để anh làm cho thỏa mãn đam mê. Nghề diễn gắn bó với anh từ thời trẻ, nó còn có ý nghĩa với anh về mặt tinh thần. Khi nào chán, anh sẽ tự động rút lui".

Vợ chồng Kinh Quốc bên con gái. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

- Lấy vợ giàu, anh thường đối diện với những định kiến nào?

- Nhiều đồng nghiệp từng nói với tôi: "Ông Kinh Quốc này hên nên mới lấy được vợ đại gia". Nhưng tôi sợ nhất trên đời là bị nói dựa hơi vợ. Trong nhà, tôi và vợ mỗi người kiếm tiền và tự tiêu xài riêng, ít khi đụng chạm đến thu nhập của nhau. Chỉ khi nào tôi quá bí vốn trong các dự án phim, vợ tôi mới giúp đỡ theo hình thức "cho mượn" là chính. Sản xuất một video cần 100 triệu mà tôi thiếu 50%, số còn lại vợ tôi sẽ đắp vào để khi công việc có lợi nhuận, tôi sẽ trả lại cô ấy sau.

Sống chung nhiều năm nay, tôi chưa bao giờ ngửa tay xin vợ đồng tiền nào. Tôi hiểu được rằng, là chồng mà cứ sống bám vào vợ, sớm muộn cũng nảy sinh mâu thuẫn. Thật ra, nhiều khi tôi cũng từng nghĩ đến việc vợ chồng hợp tác làm phim. Chẳng hạn với một bộ phim cần kinh phí 10-15 tỷ đồng, vợ tôi góp vốn, tôi đảm nhận ở vai trò chỉ đạo sản xuất. Tuy nhiên, giờ tôi chưa đủ am hiểu thị trường sâu sắc để tự tin đảm nhận vai trò đó. Lỡ làm phim mà vỡ nợ, tình cảm vợ chồng lại bị ảnh hưởng. Gia đình là điều tôi không bao giờ muốn đem ra để cá cược.

- Sau nhiều năm gắn bó, tình cảm vợ chồng anh hiện ra sao?

- Tôi hiện sống ở hai nơi: Vũng Tàu - nhà vợ và TP HCM - để chăm con riêng của tôi. Mỗi tuần, tôi đi về giữa hai thành phố. Cuộc sống đôi lứa giờ khá êm ấm, hai con riêng của vợ - giờ đã là sinh viên đại học - cũng rất yêu thương tôi, xem tôi như cha ruột. Vợ chồng tôi cũng thay phiên chăm con chung, nay được 5 tuổi.

Vợ chồng tôi dù ngang tuổi vẫn có rất nhiều điểm khác biệt. Cô ấy ăn to nói lớn, không phải là người dịu dàng, nhu mì, chăm con cũng không giỏi. Do đặc thù công việc, cô ấy khá khô khan, còn tôi làm nghệ thuật nên thích sự lãng mạn, tinh tế. Dẫu vậy, ở tuổi này, tôi nhận ra vợ chồng đôi khi ăn ở lâu dài với nhau là nhờ sự bù trừ. Tôi thiếu chỗ này thì vợ sẽ đắp vào. Nếu vợ cứng rắn, tôi sẽ mềm mỏng hơn và ngược lại. Tôi thấy may mắn khi lấy vợ khác nghề, bởi nếu cùng làm nghệ thuật, có khi tối về lại chẳng biết chia sẻ cho nhau điều gì. Có điều, khác nhau quá nên thi thoảng, tôi và vợ lại cãi nhau chí chóe. Những lúc như vậy, là chồng, tôi nhường nhịn cô ấy một tí.

Hướng Nghiệp đóng trong phim "Hướng nghiệp" (2005) Kinh Quốc đóng trong phim "Hướng nghiệp" (2005).

- Ở tuổi 41, anh còn giữ đam mê diễn xuất ra sau?

- Cách đây, vài ngày, có đạo diễn còn mời tôi diễn, nhưng phải đi tỉnh hơn một tháng. Tôi đành từ chối vì các dự án phim, vlog sẽ bị đổ bể ngay nếu không có ai chăm sóc. Ngoài ra, phim truyền hình miền Nam đang xuống dốc, nhiều diễn viên trong này phải ra Bắc đóng phim. Truyền hình đã không còn hoàng kim như thuở tôi đóng Hướng nghiệp, Dòng đời... Hiểu được điều đó, tôi ngưng làm nghề một thời gian để tìm hướng phát triển. Trong tương lai, tôi sẽ lấn sân lĩnh vực làm phim chiếu rạp, có thể sản xuất hoặc đóng chính. Ngoài 40 tuổi rồi nhưng tôi thấy mình trẻ lắm, vẫn còn nhiều thời gian để chứng minh năng lực bản thân.

Nhà phố kỉ niệm 10 năm của Kinh Quốc Nhà phố của Kinh Quốc và con trai.

Kinh Quốc tên thật là Lê Trung Sơn, sinh năm 1978, là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh nhỏ từ đầu những năm 2000. Tên tuổi anh gắn liền với nhiều bộ phim như Hướng nghiệp, Dòng đời, KTX, Bước nhảy hoàn vũ, Scandal 2: Hào quang trở lại... Anh từng nhận giải thưởng Nam diễn viên được yêu thích nhất của HTV Awards năm 2006 cho vai Tri - phim Hướng nghiệp 1.

