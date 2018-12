King Kong chạy xuyên khu rừng lửa ở Việt Nam trong bom tấn mới

King Kong trong bom tấn quay ở Việt Nam lộ diện mạo đầy đủ / Lính Mỹ lội vịnh Hạ Long săn King Kong trong bom tấn mới

Kong: Skull Island vừa công bố hình ảnh mới trong đó nhân vật khỉ Kong chạy xuyên qua biển lửa khổng lồ giữa khu rừng bị bom dội. Hình ảnh được đạo diễn Jordan Vogt-Robert nói trên Empire có liên hệ tới chiến tranh Việt Nam trước đây. Cũng theo Jordan, nhân vật Đội trưởng Packard (do tài tử Samuel L. Jackson đóng) có liên quan tới nhân vật thiếu úy Kilgore trong phim Apocalyse Now. Tác phẩm cũ từng phô diễn trường đoạn những người lính chạy ngập trong biển lửa giữa một khu rừng bị bom napalm dội.

Hình ảnh mới của phim "Kong: Skull Island".

Kong: Skull Island đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử phim về quái vật 83 tuổi "có mùi" bom đạn. Trước đó, đoàn phim tung ra nhiều hình ảnh hé lộ cuộc đối đầu giữa các phe quái vật và con người. Trailer phim cho thấy trực thăng vỡ nát trên bầu trời Việt Nam. Khi đoàn thám hiểm của Tom Hiddleston bước vào rừng nguyên sinh nơi khỉ Kong sống, họ chạm trán với một loài quái vật có xúc tu khổng lồ. Đây dự kiến là ác nhân chính.

Kong: Skull Island là bom tấn mới nhất về King Kong của Hollywood. Tuyến truyện chính của phim hé lộ Tom Hiddleston vào vai một sĩ quan Anh trong khi Brie Larson vào vai một nhiếp ảnh gia chiến trường. Cả hai đến hòn Đảo đầu lâu huyền bí ở Thái Bình Dương vì nhiệm vụ riêng để rồi cùng phát hiện loài quái vật khổng lồ.

Việt Nam là một trong ba bối cảnh chính của phim "Kong: Skull Island".

Tác phẩm có ngân sách 190 triệu USD. Tạo hình nhân vật khỉ Kong cao hơn 30 mét được êkíp làm phim dựng hoàn toàn bằng kỹ xảo và ghép vào những đoạn phim quay tại Việt Nam, Australia và Hawaii (Mỹ) - ba bối cảnh chính. Họ cũng sử dụng công nghệ motion capture (mô phỏng động tác loài vật) để dựng nhân vật Kong. Nam diễn viên đóng thế Terry Notary hóa làm khỉ Kong. Anh từng đóng thế cho các phim The Adventures of Tintin: Secrets of the Unicorn, Rise of the Planet of the Apes và Avatar.

Bom tấn do đạo diễn Jordan Vogt-Roberts thực hiện. John Gatins (Flight) và Max Borenstein (Godzilla) viết kịch bản. Dự án còn quy tụ dàn diễn viên đa quốc gia gồm Samuel L. Jackson, John C. Reilly, Corey Hawkins, Jason Mitchell, John Ortiz, Thomas Mann, Shea Whigham, Eugene Cordero và nữ diễn viên Trung Quốc - Cảnh Điềm. Tác phẩm bấm máy từ tháng 10/2015 và kết thúc ghi hình vào cuối tháng ba.

Trailer phim "Kong: Skull Island" Lính Mỹ lội vịnh Hạ Long săn King Kong trong bom tấn mới

Phim là dự án thứ hai thuộc vũ trụ điện ảnh về quái thú của Warner Bros. Tác phẩm nối tiếp phim Godzilla năm 2014. Sau Kong: Skull Island, vua khỉ xuất hiện cùng quái thú Godzilla trong phim Godzilla vs. Kong dự kiến ra mắt vào năm 2020.

Kong: Skull Island dự kiến ra rạp toàn cầu từ ngày 10/3/2017.

Vũ Văn Việt