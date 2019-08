Kim Kardashian và Kylie Jenner lộ ảnh photoshop

Chị em nhà Kardashian có sáu ngón chân trong ảnh quảng cáo nước hoa trên trang cá nhân.

Theo Pagesix, Kim đăng bức ảnh trên Instagram hôm 20/8, giới thiệu ba mẫu nước hoa mới hợp tác cùng Kylie. Trong ảnh, hai chị em mặc bodysuit bó sát cơ thể, cắt bỏ một bên ống quần. Dòng trạng thái của Kim thu hút hơn 3,1 triệu lượt thích và hơn 13 nghìn bình luận. Người hâm mộ phát hiện Kim và Kylie cùng có sáu ngón chân và chế giễu họ. Người đại diện của Kim cho biết không dùng photoshop và ngón chân thừa là ảo giác do chụp trên sàn catwalk có độ tương phản cao. Sau đó, người hâm mộ tiếp tục chỉ ra tay trái của Kylie bị méo một cách không thật.

Bức ảnh quảng cáo của Kim Kardashian (trái). Ảnh: Pagesix.

Các chiến dịch quảng cáo sản phẩm của Kim thường bị nói chỉnh sửa quá đà. Đầu tháng 8, cô phát hành bộ ảnh mang phong cách thời trang thập niên 1990. Người hâm mộ nói không nhận ra cô và tưởng nhầm Kim là nữ ca sĩ Toni Braxton hồi trẻ.

Kim Kardashian và Kylie Jenner là người mẫu nổi tiếng, nổi tiếng từ năm 2007 - khi cùng gia đình tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Kim, sinh năm 1980, hiện là doanh nhân trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp. Cô có trang Instagram hơn 143 triệu người theo dõi. Kylie, sinh năm 1997, là em gái cùng mẹ khác cha của Kim. Tháng 3, Kylie trở thành tỷ phú USD trẻ nhất thế giới ở tuổi 21, vượt kỷ lục của Mark Zuckerberg - ông chủ Facebook.

Kim Kardashian và Kylie Jenner qua năm tháng Biến đổi nhan sắc Kim Kardashian và Kylie Jenner qua năm tháng. Video: Big Star.

Đạt Phan (theo Pagesix)