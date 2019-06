Kim Kardashian hứa tìm việc cho 5.000 tù nhân được ân xá

Bên cạnh việc giúp thả tự do nhiều tù nhân, người đẹp hỗ trợ họ tìm nhà ở, việc làm.

Theo People, Kim đang nỗ lực làm việc với chính quyền từ địa phương đến liên bang để đảm bảo các tù nhân có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường. Người đẹp đạt được thỏa thuận với công ty dịch vụ vận tải Lyft, tài trợ các chuyến xe miễn phí cho 5.000 tù nhân đi phỏng vấn xin việc. Cô hợp tác với tổ chức Cut50 thực hiện các chiến dịch như "First Step act" (kêu gọi thả tự do các tù nhân chung thân), "Dignity Campaign" (kêu gọi thay đổi luật chăm sóc các tù nhân nữ) hay "Day of Empathy" (kết nối tù nhân và gia đình họ với các cơ quan lập pháp để bày tỏ nguyện vọng thay đổi luật).

Kim Kardashian phát biểu tại cuộc họp Nhà Trắng hôm 13/6. Ảnh: Bloomberg.

Những tháng qua, bà mẹ bốn con dành nhiều thời gian đến thăm các nhà tù, gửi thư kiến nghị lên thống đốc các bang và tham dự các cuộc họp tại Nhà Trắng. Hôm 13/6, Kim phát biểu tại cuộc họp cùng tổng thống Donald Trump.

Tháng 4, Kim Kardashian nói với tạp chí Vogue về dự định theo đuổi ngành luật. Người đẹp tham gia chương trình tập sự của một công ty luật tại San Francisco từ mùa hè năm 2018. Cô sẽ tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ luật sư vào năm 2020.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ấn tượng với những việc làm của Kim. "Tôi có thể chắc chắn rằng Kim, giống như cha cô ấy, có thể trở thành một luật sư tốt", Tổng thống Trump nói. Cha ruột của Kim - ông Robert Kardashian - cũng là một luật sư nổi tiếng tại Mỹ.

