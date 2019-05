Kim Kardashian giúp trả tự do 17 tù nhân trong 90 ngày

Người đẹp Mỹ gặt hái thành công trên hành trình phấn đấu trở thành luật sư.

Theo CNN, suốt ba tháng qua, Kim tham gia nhiều vụ và giúp thả tự do cho 17 tù nhân lĩnh án chung thân liên quan đến chất gây nghiện. Cô cùng đồng nghiệp là hai luật sư Brittany Barnett và MiAngel Cody kháng án cho các tù nhân trên.

Người đẹp "siêu vòng ba" đang hướng tới trở thành luật sư vào năm 2020. Ảnh: Eonline.

Luật sư MiAngel chia sẻ với CNN: "Kim tài trợ cho dự án '90 ngày tự do' và trực tiếp tham gia vào các vụ xét xử. Đây là dự án dựa trên bộ luật First Step Act do tổng thống Trump thông qua vào cuối năm ngoái. Kim cũng là người quan trọng tác động đến ông Trump khiến bộ luật này được đưa vào áp dụng".

Brittany, người đồng thời là luật sư riêng của Kim, bổ sung: "Kim đã cùng chúng tôi đến các phiên tòa để trả tự do cho các tù nhân. Cô ấy rất tâm huyết với dự án này và chúng tôi thật may mắn khi có sự ủng hộ của cô ấy". Các đồng nghiệp cũng chia sẻ Kim còn giúp đỡ các tù nhân về mặt tài chính sau khi ra tù. Cô trả tiền đi lại và ăn uống cho họ trên đường trở về nhà.

Tháng 4, Kim Kardashian tiết lộ với tạp chí Vogue về dự định theo đuổi ngành luật. Người đẹp tham gia chương trình tập sự của một công ty luật tại San Francisco từ mùa hè năm 2018. Cô dự định tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ luật sư vào năm 2020.

Kim Kardashian tìm thấy đam mê với nghề luật khi gặp Van Jones, người dẫn chương trình tại CNN. Họ cùng một vài luật sư tham gia nhóm vận động về cải cách tư pháp hình sự. "Cho dù nhiều người có ác cảm với Kim, cô ấy đang dùng hình ảnh và danh tiếng của mình cho một mục đích cao cả", Jones khen ngợi nỗ lực của người đẹp. Cha ruột của Kim - ông Robert Kardashian - cũng là một luật sư nổi tiếng.

Đạt Phan (theo CNN)