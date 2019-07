Kim Kardashian bị chỉ trích vì đặt tên nhãn hiệu nội y là Kimono

Bị chỉ trích thiếu tôn trọng trang phục truyền thống Nhật Bản, người đẹp tìm tên mới cho sản phẩm nội y định dáng.

Ngày 1/7, người đẹp "siêu vòng ba" viết trên trang cá nhân: "Bí quyết thành công của tôi dựa trên sự giao tiếp tốt với người hâm mộ và công chúng. Tôi luôn sẵn sàng lắng nghe, học hỏi và phát triển từ những lời góp ý từ mọi người. Khi chọn tên Kimono, tôi không có ý xúc phạm hay thiếu tôn trọng ai. Sau khi cân nhắc, tôi quyết định tìm một tên mới cho dòng sản phẩm này".

Kim Kardashjan mặc một sản phẩm thuộc thương hiệu nội y mới của cô. Ảnh: Instagram.

Cuối tháng 6, Kim Kardashian giới thiệu bộ ảnh dòng sản phẩm nội y định dáng với tên gọi Kimono trên trang Instagram cá nhân. Cô cho biết dành 15 năm phát triển ý tưởng này và tin dòng sản phẩm là giải pháp cho những nỗi lo về ngoại hình của phụ nữ.

Nhiều người lập tức chỉ trích Kim. Họ nói Kimono là trang phục truyền thống của phụ nữ Nhật Bản mặc trong các dịp quan trọng như ngày đầu năm mới, lễ trưởng thành, tết thiếu nhi, tang lễ... Việc đặt tên đó cho đồ nội y là thiếu tôn trọng văn hóa nước này. Ông Daisaku Kadokawa, thị trưởng thành phố Kyoto, gửi thư tới cho Kim: "Chúng tôi mong cô xem lại việc sử dụng tên đó trong công việc kinh doanh cá nhân".

Kim Kardashian (Kimberly Noel Kardashian West) sinh năm 1980), là một nhân vật nổi tiếng trên truyền hình. Cô lần đầu được giới truyền thông chú ý với vai trò là người bạn và stylist của Paris Hilton. Người đẹp được công chúng biết tới năm 2007 khi cùng gia đình tham gia chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians.

Đạt Phan (theo Straitstimes)