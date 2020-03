Kim Go Eun - 'nàng thơ' đi lên từ phim 18+

Theo SBS, Kim Go Eun được bàn luận nhiều khi đóng cặp Lee Min Ho trong bom tấn truyền hình "Quân vương bất diệt" (The King: The Eternal Monarch). Một bộ phận khán giả chê cô kém sắc, không tương xứng với Lee Min Ho. Số khác nói cô đẹp lạ, được trao vai chính nhờ diễn tốt. Lần thứ ba đóng phim truyền hình, Kim Go Eun hy vọng diễn xuất của cô sẽ xóa bỏ thành kiến của khán giả. Phim pha trộn yếu tố giả tưởng, lãng mạn, do Baek Sang Hoon đạo diễn. Cô hóa thân nữ thám tử Jung Tae Eul, giúp hoàng đế Lee Goon bảo vệ ngai vàng và ổn định cuộc sống người dân. Cả hai nảy sinh tình yêu sau nhiều lần vào sinh ra tử.