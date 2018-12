Kiện tướng dancesport Mỹ An ra album nhạc âm hưởng Latin

Á quân 'Thử thách cùng bước nhảy' sang Mỹ học thanh nhạc

Đĩa nhạc No more của ca sĩ có chín ca khúc, bao gồm một số bài hát phổ biến như Những bước chân âm thầm (Y Vân), Người tình trăm năm (Đức Huy), Giã từ đêm mưa (Văn Phụng)... Cô cũng thể hiện một số sáng tác của nhạc sĩ trẻ trong nước như Shin Hồng Vịnh, Châu Đăng Khoa...

Bìa đĩa album Hoàng Mỹ An.

Trong album, cô chọn cách phối khí mang âm hưởng châu Mỹ Latin cho các ca khúc cũ lẫn mới. Thời gian ở Mỹ, cô làm việc với nhiều nhà sản xuất âm nhạc để nắm bắt các xu hướng thịnh hành. Album mới pha trộn giữa các thể loại Pop, R&B, Funky, EDM... nhằm tạo nên tiết tấu sôi động, màu sắc nhiệt đới (tropical) đặc trưng của âm nhạc Latin. Hoàng Mỹ An chọn dòng dance để khai thác khả năng vũ đạo.

* Nghe ca khúc "No more" (Châu Đăng Khoa sáng tác)

Năm 2015, cô du học ngành thanh nhạc ở một học viện tại Los Angeles, bang California (Mỹ). "Ba năm ở Mỹ, tôi vừa học vừa làm. Nhiều lúc cô đơn, nhớ nhà, tôi nhớ lại mục tiêu lúc ra đi để phấn đấu. Tên album đầu tay - No more - cũng là tựa đề ca khúc đầu tiên tôi thu âm tại Mỹ cách đây vài năm và được phối lại tươi trẻ hơn", Hoàng Mỹ An chia sẻ.

Hoàng Mỹ An sinh năm 1996, được biết đến sau khi đoạt giải Á quân Thử thách cùng bước nhảy 2013. Trước đó, cô từng đoạt huy chương vàng Giải vô địch Đông Nam Á (Malaysia), huy chương đồng Giải vô địch châu Á tại Hàn Quốc năm 2008... Khi sang Mỹ, cô biểu diễn cho nhiều sân khấu hải ngoại với các ca khúc No more, Những ngày xuân rực rỡ...

Hoàng Mỹ An nhảy 'Cha cha cha' ở 'Thử thách cùng bước nhảy 2013' Hoàng Mỹ An nhảy điệu Cha Cha Cha ở "Thử thách cùng bước nhảy 2013".

Tam Kỳ