Khánh My mời cô gái giống Ngọc Trinh vào vai kẻ cướp người yêu

Khánh My phô đường cong với nội y

Tối 12/10 tại TP HCM, Khánh My ra mắt MV Be Strong, đánh dấu bước chuyển mình trong vai trò ca sĩ sau nửa năm rèn thanh nhạc và vũ đạo. Cô tự lên ý tưởng kịch bản về những diễn biến nội tâm của một cô gái khi bất ngờ phát hiện người yêu ngoại tình.

Cảnh nữ chính (Khánh My) bắt quả tang người yêu phản bội.

Gây chú ý trong MV là cô gái vào vai người thứ ba xen giữa hạnh phúc của nhân vật chính (Khánh My thủ vai) có ngoại hình rất giống Ngọc Trinh thời mới vào nghề. Nữ diễn viên này cũng có tên ngoài đời là Ngọc Trinh. Cái kết với cảnh Khánh My nằm gọn trong vòng tay người yêu, trong khi kẻ thứ ba ngậm ngùi rời khỏi ngôi nhà cũng khiến nhiều người liên tưởng đến scandal tình cảm giữa cô và người mẫu Ngọc Trinh lúc trước. Khi đó, Khánh My được xem là người thứ ba xen vào cuộc tình của Ngọc Trinh và đại gia quen 8 năm.

Trước nghi vấn mượn sản phẩm để "đá xéo" đồng nghiệp trong showbiz, Khánh My giải thích sự giống nhau trên chỉ là trùng hợp. "Bạn Ngọc Trinh trong MV và tôi thân thiết với nhau từ khi đóng chung phim Ba vợ cưới vợ ba (một phim điện ảnh sắp ra mắt). Tôi thấy Trinh rất phù hợp với nhân vật trong MV nên ngỏ lời mời. Chuyện chỉ có vậy thôi nên hy vọng mọi người không hiểu lầm".

Khánh My một lần nữa phủ nhận chuyện cô từng yêu bạn trai của Ngọc Trinh. Thông qua nội dung MV, cô muốn nhắn nhủ những phụ nữ từng bị phản bội trong tình yêu: "Be strong" (Hãy mạnh mẽ lên).

MV có cảnh nữ chính cho nổ chiếc siêu xe vì giận người yêu ngoại tình.

Ca khúc Be Strong do nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận sáng tác. Từ sau khi đoạt ngôi Á quân Bước nhảy hoàn vũ, Khánh My tập trung luyện vũ đạo mỗi ngày để chuẩn bị cho phần vũ đạo trong MV cũng như bước chuyển mình sang ca hát. Cô bỏ ra hơn nửa tỷ đồng để chăm chút cho MV, nhất là khâu bối cảnh và trang phục.

Tường Nhiên