Khánh Ly: 'Tôi ít có Tết'

Từ ngày chồng mất, danh ca Khánh Ly chẳng sắm sửa, chuẩn bị cho ngày Tết.

Trong gió lạnh mưa phùn ngày cận Tết, danh ca Khánh Ly trở về Hà Nội tham dự một số sự kiện và chuẩn bị cho đêm nhạc Chuyện tình vào tháng 3. Bà nói trên đường từ sân bay vào thành phố có nhiều hoa đào, trông "thương ơi là thương". Khánh Ly mê sắc hồng và hương thơm nhẹ của hoa. Ở Mỹ, bà cũng trồng một cây đào trước nhà. Mỗi năm dịp xuân về, hoa nở rộ, gợi chút phong vị quê hương.

Danh ca mơ ước được sống giữa một khu vườn hoa đào, có nhà sàn, suối chảy róc rách và trồng một ít cây sả để chống rắn. "Nếu được ở đó thì vui lắm, cuộc đời như vậy không còn gì tiếc nuối", bà nói.

Bức ảnh Khánh Ly (áo đỏ) và ca sĩ Quang Thành dịp Tết 2014 ở Mỹ bên cây đào nở rộ trước sân nhà do chồng bà chụp.

Không ở lại Việt Nam mừng năm mới, xong việc, Khánh Ly sẽ trở về Mỹ. Nhắc tới Tết cổ truyền của dân tộc, danh ca nói: "Hình như tôi ít có Tết lắm". Giống như bao nghệ sĩ khác, đây là khoảng thời gian bà bận rộn với lịch diễn khắp nơi. Danh ca cũng chẳng còn nhớ rõ những ngày xuân ở Đà Lạt, Sài Gòn thuở xưa như thế nào, chỉ biết ngày đó mọi thứ đều đơn giản, êm đềm.

Bà cho rằng qua Mỹ, hương vị Tết từ từ phai nhạt rồi biến mất. Khi còn sống, chồng bà - ông Hoàng Đoan - là người chuẩn bị bánh chưng, hoa quả ngày Tết. Giao thừa, cả hai xuất hành hái lộc rồi tự xông nhà mình. Vợ chồng ôm nhau, cái ôm nhẹ nhàng mỗi năm một lần, ăn một miếng bánh rồi về phòng, thế là hết Tết. "Từ ngày chồng mất, tôi cũng bỏ mặc chả làm gì cả", bà nói.

Khánh Ly hiện ở cùng con gái thứ ba và hai chú chó. Mẹ con ăn uống đơn giản, một tuần bà mới đi chợ một lần, có khi cả tháng. Con gái thích đồ ăn nhanh nên bà cũng chẳng chuẩn bị gì, chỉ có hai chiếc bánh chưng do ca sĩ Quang Thành gửi tặng. Các con còn lại ở xa, bận công việc không thể về thăm mẹ. Năm ngoái, danh ca lần đầu thử gói bánh dù không có khuôn.

Danh ca Khánh Ly tại Hà Nội vào ngày giáp Tết Canh Tý 2020. Ảnh: Hòa Nguyễn.

Cho rằng cuộc đời không có ai toàn vẹn, vuông tròn, bà tự an ủi mình được nhiều hơn mất và bằng lòng với những gì đang có. Ở tuổi 74, danh ca sung sướng vì vẫn đủ sức rong ruổi khắp mọi miền, được hát và được khán giả yêu thương. "Có người ở tuổi tôi bây giờ muốn ngồi đây với bạn bè cũng không được đâu", bà nói.

Hiện tại, điều Khánh Ly mong mỏi nhất là bình an. "Đến tuổi này rồi, tôi không cần tiền, cần đẹp nữa, chỉ cần bình an thôi. Bình an cho đến khi nhắm mắt xuôi tay để không phiền phức tới con cái, bạn bè. Đó là điều hạnh phúc nhất".

Khánh Ly hát 'Hạ trắng' Khánh Ly hát "Hạ trắng" (nhạc sĩ Trịnh Công Sơn). Video: VNE.

Hiểu Nhân