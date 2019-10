Thứ tư, 23/10/2019, 08:47 (GMT+7)

Khánh Ly hát 'Tạ ơn'

Đà NẵngĐêm nhạc "The Best of Khánh Ly: Tạ ơn" diễn ra tại Nhà hát Trưng Vương, tối 26/10.

Danh ca dẫn chuyện trong đêm nhạc. Bà có dịp hội ngộ đồng nghiệp là Elvis Phương và Anh Khoa. Ba nghệ sĩ lần lượt thể hiện những nhạc phẩm làm nên tên tuổi họ cũng như song ca, hợp ca. Ca sĩ khách mời là Kyo York và Quang Thành. Đêm nhạc gồm ba phần: Phần đầu là tình ca Trịnh Công Sơn, tiếp đến là những ca khúc về thân phận, quê hương, cuối cùng là những nhạc khúc vượt thời gian của nhiều tác giả Phạm Duy, Nguyễn Ánh 9, Anh Bằng, Lam Phương... Danh ca Khánh Ly giới thiệu về đêm nhạc. Ảnh: Nguyễn Đông. Ở buổi họp báo chiều 22/10, Khánh Ly mặc áo dài lụa tơ tằm màu tím Huế, đeo chuỗi ngọc trai. Bà ngẫu hứng thể hiện Khúc Thụy Du (Thơ Du Tử Lê, nhạc Anh Bằng) và Một cõi đi về (Trịnh Công Sơn). Dù sức khỏe không cho phép đi nhiều so với trước, mỗi lần về Đà Nẵng, nghệ sĩ nói đều rất cảm xúc và thích thú. "Tôi có nhiều lý do để yêu Đà Nẵng. Đến đây, tìm được hình ảnh của mình của nửa thế kỷ trước chính là niềm an ủi, động lực để tôi sống tiếp", bà nói. Dnh ca chia sẻ thời gian bà dành cho đời mình không còn bao lâu nữa nhưng không nuối tiếc về những điều chưa làm được. Thay vào đó, bà muốn được hát nhiều hơn để tạ ơn cuộc đời. Đại diện Kinh Kỳ Music Foundation - đơn vị tổ chức chương trình của bà ở Đà Nẵng - cho biết đêm nhạc là một phần của chuyến lưu diễn ghi dấu sự nghiệp ca hát của Khánh Ly. Chuỗi sự kiện này dự kiến diễn ra ở nhiều nơi. Khởi đầu từ các thành phố lớn của Nhật Bản, tiếp đến là ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam và kéo dài qua các tiểu bang ở Mỹ. Khánh Ly tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai, sinh ngày 6/3/1945. Bà xuất hiện lần đầu tiên trên sân khấu năm 1959 và trở thành ca sĩ chuyên nghiệp năm 1962 khi ở tuổi 17. Lần đầu Khánh Ly gặp nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là năm 1964, khi bà đang hoạt động ca hát ở Đà Lạt. Năm 1967, Khánh Ly gặp lại Trịnh Công Sơn ở Sài Gòn và từ đây bắt đầu một trong những sự hợp tác nghệ thuật, theo BBC, là nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc Việt Nam. Sau năm 1975, nữ ca sĩ theo gia đình sang Mỹ định cư. Cuối tháng 9/2012 đến nay, bà thường về nước biểu diễn. Khánh Ly hát "Diễm xưa" Khánh Ly hát "Diễm xưa" (Trịnh Công Sơn sáng tác) năm 2017 ở TP HCM. Nguyễn Đông