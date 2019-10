Khánh Linh vừa được trang E! xếp vào nhóm sao châu Á mặc đẹp của sự kiện, diễn ra từ ngày 23/9 đến 1/10 ở Pháp. Cuối tháng 9, cô đi xem show Elie Saab. Người mẫu quyết định đổi trang phục vào phút chót vì muốn tạo nên ấn tượng đối lập với phong cách đầm dự tiệc của nhà mốt. Chân dài chọn bộ quần áo màu đen với điểm nhấn dải vải đỏ lệch bên ngực của Phương My, phối túi Louis Vuitton. Thiết kế nằm trong bộ sưu tập Sayonara ra mắt hồi tháng 2 ở New York Fashion Week (Mỹ). "Có lẽ màu đỏ là màu hợp nhất với Linh vì lần nào mặc đồ đỏ đều được chụp hình và phỏng vấn nhiều nhất. Cứ đà này, đỏ sẽ là màu may mắn của Linh", cô viết trên trang cá nhân.



Khánh Linh sinh năm 1995 tại Hà Nội, là người mẫu ảnh tự do. Người đẹp được biết tới khi tham gia The Face 2017. Sau chương trình, cô trở thành blogger thời trang. Người đẹp vừa làm vedette ở show Trần Hùng trong khuôn khổ London Fashion Week giữa tháng 9.