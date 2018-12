Chris Norman cùng ban nhạc của ông cũng mang lại những cảm xúc đặc biệt cho khán giả. Ông thể hiện "Lay Back in the Arms of Someone", "Gypsy Queen", "I’ll Meet You at Midnight"... Đặc biệt, ca khúc "Stumblin’ In" quen thuộc khiến nhiều người xúc động.