Khán giả ủng hộ phim Việt, tuyệt phẩm thế giới ở Haniff

'Shoplifters' - chuyện đời ngọt, đắng của gia đình trộm vặt ở Nhật / Nhiều tuyệt phẩm điện ảnh thế giới chiếu miễn phí ở Haniff 2018

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội (Haniff) lần thứ năm chiếu miễn phí các tác phẩm trong nhóm tranh giải lẫn nhánh phụ. Trong các phim nước ngoài, Shoplifters được quan tâm nhất với những buổi chiếu kín chỗ. Ở buổi tối 29/10 tại cụm rạp thuộc đơn vị BHD, khán giả ngồi tràn ra lối đi khán phòng. Sau khi lượng vé miễn phí được phát hết, vẫn có nhiều người đến xin vào xem. Các nhân viên linh động xếp thêm ghế phụ hai bên nhưng không đủ. Vì thế, nhiều người ngồi dọc ở các bậc thang trên lối đi.

Khán phòng buổi chiếu "Shoplifters" ở BHD Phạm Ngọc Thạch tối 29/10.

Tác phẩm của đạo diễn Hirokazu Kore-eda kể về những kẻ trộm vặt ở Nhật. Phim thu hút do vừa thắng giải Cành Cọ Vàng ở LHP Cannes hồi tháng 5 và chưa phát hành rộng rãi. Trần Phương Thảo - đạo diễn phim tài liệu Finding Phong - dự buổi chiếu tối 29/10 chia sẻ sự xúc động với câu chuyện nhân văn trong phim.

Những tác phẩm nước ngoài không có giải lớn cũng được khán giả đón nhận. Nhiều suất chiếu chiều tối các phim này ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia thường đầy hơn nửa khán phòng. Thanh Hiền và Thảo Anh (20 tuổi, sinh viên) theo dõi lịch chiếu và đến xem phim từ đầu sự kiện. Ngoài Shoplifters, họ đã xem Silent Night (Ba Lan), The Name (Nhật), Eva (Pháp) và Love+Sling (Hàn Quốc). Chị Hương (50 tuổi) bày tỏ thích các phim của liên hoan do góc nhìn về cuộc sống, thân phận con người. Anh Samuel Brinkerhoff (30 tuổi) đến xem sau giờ làm. Chàng trai người Mỹ sống ở Hà Nội hứng thú với loạt tác phẩm do phản ánh nhiều nền văn hóa khác nhau, có phong cách khác phim Hollywood.

Buổi chiếu "Nhắm mắt thấy mùa hè" ngày 29/10 ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia.

Đại diện Việt Nam tranh giải - Nhắm mắt thấy mùa hè - gây chú ý với khán giả. Buổi chiếu tác phẩm ở Trung tâm Chiếu phim Quốc gia ngày 29/10 gần như kín chỗ, trong đó có nhiều người nước ngoài. Diễn viên gạo cội Như Quỳnh - một trong những người xem - cho biết tác phẩm có phong cách mềm mại, do người trẻ thực hiện và phản ánh tâm tư của bạn trẻ. Chị nhận định liên hoan giúp khán giả tiếp cận các phim của nền điện ảnh đa dạng - nhất là của Nhật - chứ không chỉ xem bom tấn Mỹ.

Nhiều phim Việt cũng thu hút người xem dù đã được phát hành trước đây. Ở cụm rạp BHD, các buổi chiếu Cha cõng con, Song Lang gần như kín phòng với hơn 100 khán giả. Đây là hai tác phẩm nổi bật gần đây của điện ảnh nước nhà ở quốc tế. Cha cõng con đoạt giải "Phim châu Á xuất sắc" tại LHP Fajr (Tehran, Iran), còn Song Lang dự LHP Quốc tế Tokyo (Nhật) năm nay. Chị Hoa (35 tuổi) nói đã xem Cha cõng con năm ngoái nhưng vẫn xem lại do thích câu chuyện nhân văn về số phận những người nghèo.

Liên hoan phim Quốc tế Hà Nội diễn ra từ ngày 27 đến 31/10. 12 phim tranh giải đến từ nhiều quốc gia. Ban giám khảo gồm năm người, trong đó có Ngô Thanh Vân. Lễ bế mạc sẽ diễn ra lúc 20h ngày 31/10.

Trailer Nhắm mắt thấy mùa hè Trailer "Nhắm mắt thấy mùa hè" - đại diễn Việt Nam ở Haniff 2018.

Ân Nguyễn