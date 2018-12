Khán giả rùng mình trước hình nhân không đầu trong show Mr. Đàm

Văn hóa đường phố Âu - Mỹ ở những thập niên 1990 được tái hiện trên sân khấu qua liên khúc "Touch by touch - Hey hello - You’re my love". Phần trang phục phóng khoáng, trẻ trung phù hợp với tinh thần của âm nhạc giai đoạn này.