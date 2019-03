Chủ đề về phim hành động "Hai Phượng" vừa được công chiếu ở Mỹ gây quan tâm trên mạng xã hội nổi tiếng Reddit.

Báo Mỹ khen phim Ngô Thanh Vân, so sánh với 'John Wick'

Hai Phượng khởi chiếu ở một số rạp của Mỹ từ ngày 2/3. Trên mạng xã hội Reddit, một khán giả tạo chủ đề giới thiệu Furie (tựa quốc tế của Hai Phượng) là một phim hành động kịch tính mang dáng dấp của các bom tấn cùng thể loại như Taken (2008), John Wick (2014)...

Chủ đề về "Hai Phượng" được nhắc tới trên Reddit.

Sự kiện một bộ phim hành động Việt Nam được công chiếu ở Mỹ thu hút nhiều bình luận. Nickname OshiriMeister cho rằng đây là điều khá hiếm hoi và đáng được ghi nhận. "Chắc chắn tôi sẽ theo dõi bộ phim này", người này viết.

Khán giả Việt tên nguyenkhoi282 chia sẻ rất ít công ty nước ngoài chịu mua lại phim Việt để trình chiếu. Ngô Thanh Vân từng làm việc với nhiều hãng phim Hollywood nên đối tác đặt niềm tin ở cô. Khán giả này kỳ vọng sắp tới, khi bộ phim được chiếu trên Netflix, người hâm mộ quốc tế sẽ dễ theo dõi hơn.

Trailer Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) Trailer phim "Hai Phượng".

Tài khoản Acole09 nói đã xem trailer, thích thú với kỹ thuật quay và ngạc nhiên khi thấy bộ phim ít được quảng bá. Khán giả Endiamon cho biết qua trailer, anh thấy phim này gần giống với The man from nowhere - bom tấn hành động Hàn năm 2010 do Won Bin đóng - và kỳ vọng phim có chất lượng gần bằng. Một khán giả tên Pickles256 tỏ ra dè dặt hơn khi thấy trên trang Rotten Tomatoes, bộ phim chỉ nhận được năm bài bình luận.

Thông tin về Ngô Thanh Vân cũng được nhiều khán giả quan tâm. Không ít người bất ngờ khi biết cô đóng vai Paige Tico - lính đánh bom cảm tử trong Star Wars: The last Jedi hồi cuối năm 2017. Nickname PrayerAndAWhisper bình luận: "Ôi đùa sao? Tôi rất thích The last Jedi và tôi nghĩ phim đó ai cũng đóng tốt, nhưng Paige Tico dễ dàng là vai đạt nhất. Phân đoạn đầu phim cô ấy đóng cực kỳ cảm xúc".

Hậu trường hành động của Ngô Thanh Vân, Phan Thanh Nhiên, Phạm Anh Khoa trong "Hai Phượng" Hậu trường cảnh hành động của Ngô Thanh Vân trong "Hai Phượng".

Trước đó, phim Hai Phượng được một số cây bút ở Mỹ khen ngợi trong buổi công chiếu dành cho báo chí. Cây bút Cary Darling của Houston Chronicle chấm điểm bốn trên năm, nói đây là phim hành động hấp dẫn nhất kể từ The Raid 2 (Indonesia). Douglas Davidson của Elements of Madness cũng chấm điểm bốn trên năm, khen tác phẩm mang tính cá nhân và gần gũi. Cây bút nhận xét đạo diễn Lê Văn Kiệt biết cách lồng ghép cảm xúc vào câu chuyện, đan xen cảnh chiến đấu. "Sau cảnh rất ngầu giữa Hai Phượng và kẻ phản diện, khán giả nghĩ phim kết thúc. Nhưng Kiệt và Abrikh vẫn còn một cảnh nữa khiến các bạn chỉ muốn Ngô Thanh Vân đóng vai khách mời trong John Wick 3", Douglas viết. Phim cũng được nhận xét tích cực ở khâu trang phục, hóa trang, bối cảnh Sài Gòn.

Ngô Thanh Vân: 'Tôi gặp khó khăn do tuổi tác trong phim mới' Ngô Thanh Vân: 'Tôi gặp khó khăn do tuổi tác trong phim mới'.

Hai Phượng là phim hành động cuối cùng Ngô Thanh Vân đóng. Phim kể về Hai Phượng (Ngô Thanh Vân) - một giang hồ từ TP HCM dạt về quê cùng con gái (bé Cát Vy). Bất chấp người dân dị nghị, Hai Phượng âm thầm nuôi con. Một ngày nọ, bé bị bọn giang hồ bắt cóc. Người mẹ đau khổ, điên cuồng đuổi theo bọn xấu, buộc phải quay trở về thế giới tội ác cô từng muốn tránh xa. Phim ra mắt ở Việt Nam từ ngày 22/2, dán nhãn C18 (không phù hợp khán giả dưới 18 tuổi).

Tam Kỳ