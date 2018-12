Kéo dài cuộc thi 'Tự hào vẻ đẹp tóc thề'

Cuộc thi “Tự hào vẻ đẹp tóc thề” do Báo điện tử VnExpress phối hợp cùng nhãn hàng Rejoice tổ chức. Theo lịch ban đầu, cuộc thi sẽ ngừng nhận bài tới 24h ngày 3/3. Tuy nhiên, do tuần đầu trùng với Tết Nguyên đán nên nhiều độc giả chưa kịp gửi bài tham dự. Hiện, sự quan tâm của độc giả đến cuộc thi nhiều hơn nên lượng bài gửi về chương trình ngày một tăng. Đáp ứng nguyện vọng này, Ban tổ chức quyết định kéo dài thời gian nhận bài dự thi tới 24h ngày 8/3. Ngoài ra, chương trình cũng tăng thêm 2 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng, bên cạnh 30 giải như ban đầu.

Độc giả Nguyễn Nguyệt Quế.

Sau 2 giai đoạn, cuộc thi đã nhận được hơn 400 bài dự thi. Những bài gửi về không chỉ đơn thuần là chia sẻ về việc mình đã hiện thực hóa ước mơ như thế nào mà còn tâm sự, băn khoăn, trăn trở, những ấp ủ, dự định mà bản thân còn dang dở. Độc giả Nguyễn Nguyệt Quế cho biết: "Tham gia chương trình, tôi muốn tâm sự cùng các bạn rằng cho dù bạn là ai, sinh ra trong hoàn cảnh nào thì cuộc sống này đối với chúng ta không có gì là không thể. Dù cuộc sống có khó khăn với bạn như thế nào, thì người chọn cách chinh phục, bước qua hay vươn lên tất cả không ai khác chính là bản thân bạn".

Nhiều độc giả cũng chia sẻ họ băn khoăn, trăn trở với những ước mơ nhưng điều đó càng thúc đẩy họ tiến lên phía trước, quyết tâm hiện thực hóa niềm đam mê dù còn rất nhiều rào cản trước mắt, nhất là trước những trớ trêu và nghịch cảnh của số phận.

Câu chuyện "Thiên thần 6 chân" của độc giả Trần Trà My là một ví dụ. Sinh ra không được thân thể trọn vẹn như người bình thường nhưng My chưa bao giờ ngừng mơ ước. “Tôi biết, mình đang truyền cảm hứng cho bao người bằng thái độ sống không bao giờ đầu hàng cuộc sống bởi tôi không phải là người phụ nữ sống cam chịu”, My viết.

Để tham dự, độc giả truy cập tại đây, đăng hình ảnh mái tóc, điền đầy đủ thông tin và chọn nơi bạn sinh ra trên bản đồ Tóc thề, cuối cùng là chia sẻ câu chuyện mái tóc cùng những ước mơ (tối đa 500 chữ). Bài chia sẻ bằng tiếng Việt có dấu. Những bài viết nhiều cảm xúc, thể hiện sự quyết tâm chinh phục thử thách, hiện thực hóa ước mơ theo đúng với nội dung của chương trình sẽ có cơ hội nhận giải thưởng.

Cuối chương trình, ban tổ chức chọn ra độc giả có bài tham dự xuất sắc để trao giải nhất trị giá 20 triệu đồng. Cuộc thi còn có 3 giải nhì, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng, 5 giải ba, mỗi giải trị giá 9 triệu đồng. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao 32 giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng cho ba đợt: đợt một từ ngày 3/2 đến 10/2; đợt hai từ 11/2 đến 21/2; đợt 3 từ 22/2 đến 8/3. Thời gian công bố giải thưởng mỗi đợt trong vòng 3 ngày sau khi kết thúc một đợt.

Giải thưởng và giải chung cuộc sẽ được trao trong tháng 3, ban tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp tới từng độc giả được giải. Mọi thắc mắc liên hệ: 04.73009999- 4562.

Ban tổ chức