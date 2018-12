Katy Perry mặc đồ diễn do Công Trí thiết kế / Katy Perry mặc đẹp với đầm khoét một bên ngực

Trang Melon của Hàn Quốc vừa thông báo Katy Perry là nghệ sĩ quốc tế đầu tiên đạt thành tích trên. Giá vé concert gồm bốn mức giá: 390 USD, 350 USD, 320 USD, 270 USD. Trên Facebook, Twitter của Katy Perry, nhiều fan quốc tế gửi lời chúc mừng thần tượng. Khán giả Hàn Quốc cũng bày tỏ họ mong đợi được thưởng thức âm nhạc của cô.

* Katy Perry biểu diễn tại Montreal, Canada

Katy Perry bán 35.000 vé concert tại Hàn Quốc trong 10 phút

Witness: The Tour là liveshow vòng quanh thế giới thứ tư, nhằm quảng bá album phòng thu thứ năm của cô - Witness. Tour diễn bắt đầu từ ngày 19/9 năm ngoái ở Montreal, Canada. Cô từng mặc ba bộ đồ diễn do Công Trí thiết kế trong concert mở màn này. Tour diễn tiếp tục được tổ chức ở nhiều bang của Canada và Mỹ. Cuối năm 2017, Witness: The Tour thu hút 266.300 người tham dự, mang về hơn 28 triệu USD. Từ tháng 3 năm nay, Katy Perry sẽ mang Witness: The Tour đến Mỹ Latin, châu Âu, châu Á.

Trong concert, Katy hát nhiều ca khúc mới như Witness, Roulette, Déjà Vu, Tsunami, Bon Appétit. Cô cũng trình diễn loạt hit đình đám như Dark Horse, Roar, Teenage Dream...

Nữ ca sĩ Katy Perry.

Katy Perry sinh năm 1984 ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 với ca khúc I Kissed a Girl. Năm 2010, cô phát hành album Teenage Dream. Sản phẩm có năm single đứng đầu bảng xếp hạng Billboard (Mỹ), gồm: California Gurls, Teenage Dream, Firework, E.T, Last Friday Night (T.G.I.F.). Năm 2015, cô nhận kỷ lục Guinness "Nhân vật có lượng người theo dõi nhiều nhất trên Twitter" với hơn 56 triệu lượt.

Hà Thu