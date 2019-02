Ngoài được xếp vào nhóm mặc đẹp, Kate còn là một trong số sao có phong cách trang điểm đẹp nhất ở sự kiện này nhờ chuyên gia Hùng Văn Ngô. Kate Bosworth ghi dấu ấn qua các phim Wonderland, Beyond the Sea, Still Alice, Before I Wake... Năm 2005, cô là một trong 100 Người phụ nữ gợi cảm thế giới do tạp chí FHM bình chọn. Ngoài diễn xuất, Kate còn tham gia thiết kế thời trang. Cô được đánh giá là một trong những ngôi sao thời trang của Hollywood.

Sau show diễn tại New York Fashion Week, Công Trí được nhiều sao Hollywood "để mắt". Hai người đẹp khác cũng chọn đầm của anh dự sự kiện sau lễ trao giải Oscar là diễn viên Katherine McNamara với bộ đầm ren đen lệch vai và "thiên thần Victoria's Secret" Josephine Skriver trong chiếc đầm màu khói xuyên thấu.