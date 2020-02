Justin Timberlake làm MV phong cách disco

Justin Timberlake cùng nữ ca sĩ SZA diện trang phục ánh kim, nhảy và hát cùng quả cầu disco trong MV "The Other Side".

Sáng 27/2, ca sĩ đăng tải MV trên trang Youtube cá nhân - thu hút 760 nghìn lượt xem sau nửa ngày. Anh nói: "Tôi tự hào về sản phẩm này và thông điệp đằng sau nó". Trong video nhạc, Justin và SZA xuất hiện bên trong một quả bóng disco không lồ, nhảy cùng các vũ công diện đồ ánh kim - biểu tượng của văn hóa disco.

Justin Timberlake - The Other Side MV "The Other Side". Video: Youtube.

Nội dung The Other Side khuyên mọi người nên tập trung vào mục tiêu và đam mê của bản thân, tránh bị xao nhãng vì thành công của người khác. Thông điệp chính lấy cảm hứng từ câu thành ngữ "Cỏ luôn xanh hơn ở phía bên kia".

Ca khúc là đĩa đơn đầu tiên thuộc dự án phim hoạt hình âm nhạc Trolls World Tour của hãng DreamWorks. Tác phẩm là phần ngoại truyện của thương hiệu phim hoạt hình Trolls phát hành năm 2016. Justin Timberlake đảm nhận vai trò sản xuất âm nhạc cho phim và lồng tiếng nhân vật Branch.

Theo GQ, phần ca từ sẽ dễ hiểu hơn khi được đưa vào bối cảnh phim. Tuy nhiên, nhiều nhà phê bình dự đoán The Other Side sớm thành hit toàn cầu nhờ giai điệu bắt tai của nhạc disco và funk, cùng màn thế hiện tốt của Justin Timberlake và SZA. Năm 2016, Justin thu âm Can't Stop the Feeling cho phim Trolls và trở thành ca khúc ăn khách nhất tại Mỹ trong năm.

Trailer Trolls World Tour Trailer "Trolls World Tour". Video: Dreamwork.

Sau album Man of the Woods (năm 2018), Justin tập trung thực hiện dự án Trolls World Tour cùng nhiều ngôi sao như Anna Kendrick, James Corden hay Kelly Clarkson. Bộ phim hiện đã hoàn thành, dự kiến ra rạp vào tháng 4 năm nay. Những năm qua, Justin Timberlake kín tiếng trong làng giải trí sau khi có con trai Silas Randall (sinh năm 2015). Cuối năm 2019, anh vướng scandal ngoại tình khi bị chụp ảnh đặt tay lên đùi một bạn diễn nữ. Ca sĩ phủ nhận tin đồn nhưng xin lỗi vợ và gia đình vì khiến họ xấu hổ.

Đạt Phan (theo GQ)