Justin Bieber bị đồn qua đêm với diễn viên 'Transformers 4'

Theo nguồn tin của Us Weekly, Justin Bieber và Nicola Peltz đã qua đêm cùng nhau tại nhà riêng của nam ca sĩ tại Beverly Hills hôm 25/5. Họ gặp nhau tại buổi tiệc ra mắt album ở Toronto, Canada và liên lạc khi về lại Los Angeles hồi tháng trước.

"Họ có trò chuyện qua lại. Justin rất thích cô ấy", nguồn tin giải thích với Us Weekly.

Justin Bieber và diễn viên Nicola Peltz. Ảnh: AKM.

Giữa tháng 6, Justin Bieber từng đưa Nicola Peltz bay tới Toronto và giới thiệu thắng cảnh quê nhà cho người đẹp Hollywood. Họ vui chơi tại đây vài ngày. Hôm 14/6, Nicola Peltz đăng ảnh lên trang cá nhân, khoe đang ở Toronto.

Sau khi chia tay Selena Gomez, Justin Bieber bị đồn hẹn hò nhiều người đẹp như Hailey Baldwin, Kourtney Kardashian...

Nicola Peltz năm nay 21 tuổi, là diễn viên triển vọng ở Hollywood. Cô từng xuất hiện trong các tác phẩm như The Last Airbender (2010), Transformers: Age of Extinction (2014)... Người đẹp từng gắn bó với diễn viên Cameron Fuller trong năm 2015.

