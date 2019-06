Jun Vũ mua ôtô 2 tỷ đồng

Người đẹp dùng số tiền tích góp qua hai năm để tự thưởng cho mình món quà mừng sinh nhật 24 tuổi.

Quang Dũng tậu xe mới gần bốn tỷ đồng / Jun Vũ thực hiện sách ảnh mừng tuổi 24

Jun Vũ đăng bức ảnh cô cầm lái chiếc Mercedes trên trang cá nhân hôm 10/6. Cô vừa xác nhận chiếc xe do cô dùng tiền túi mua, xem như món quà tinh thần lớn sau thời gian nỗ lực làm việc. "Tôi may mắn có công việc tốt từ sau thành công của phim Tháng năm rực rỡ. Trước đó, tôi tích cóp một khoản tiền từ khi sống ở Thái Lan, cũng như bán mỹ phẩm online", cô nói.

Diễn viên không thuê tài xế vì thích cảm giác tự cầm lái, vi vu trên phố một mình. Chiếc xe của cô thuộc phiên bản 2019, có giá khoảng hai tỷ đồng.

Jun Vũ lái xe mới.

Jun Vũ tên thật là Nguyễn Phương Anh, là diễn viên, người mẫu ảnh. Định cư tại Thái Lan từ năm 15 tuổi, cô từng tham gia nhiều dự án âm nhạc của các ca sĩ Thái như Mr.Min (Just a Friend), Neung Apiwat ETC (Wedding Dress), Z-MYX (Still Lovin’U)... Năm 2015, người đẹp về Việt Nam và bắt đầu gây chú ý với vai chính trong phim 12 chòm sao: Vẽ đường cho yêu chạy. Bộ phim giúp Jun Vũ mang về giải "Nữ diễn viên điện ảnh" của Ngôi sao xanh 2015 và "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Cánh diều 2016.

Năm 2018, bộ phim Tháng năm rực rỡ một lần nữa đưa cô thành cái tên gây "sốt" nhờ nhân vật với vẻ đẹp mong manh. Cùng năm, Jun Vũ chia sẻ cô chỉnh sửa vòng một để theo đuổi hình ảnh gợi cảm. Cô vừa ra sách ảnh mừng tuổi 24.

Jun Vũ diện đầm Lê Thanh Hòa Nhan sắc Jun Vũ. Nguồn: Lê Thanh Hòa.

Vân An