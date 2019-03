Jon Snow, Mẹ Rồng ra quân trong 'Game of Thrones' mùa cuối

Đoạn trailer mới của loạt phim 18+ tập trung vào việc phe loài người lo lắng, chuẩn bị xuất trận chống bọn Bóng Trắng.

Ở đoạn phim dài hơn một phút đăng ngày 5/3, Jon Snow (Kit Harington) và Daenerys Targaryen (tức Mẹ Rồng, Emilia Clarke) sát cánh, chỉ đạo hành quân rồi chuẩn bị ra trận. Họ chỉ huy liên minh loài người chống lại Bóng Trắng - các sinh vật tà ác từ thời cổ đang tràn xuống từ phía Bắc. Lãnh đạo thứ ba của loài người - nữ hoàng Cersei (Lena Headey) - xuất hiện bí hiểm trong cung điện.

Trailer mùa 8 Game of Thrones Trailer phim.

Ở tuyến khác, nữ sát thủ Arya Stark (Maisie Williams) hoảng hốt chạy trốn khỏi một thứ chưa lộ rõ. Tình tiết này gây bàn tán do Arya là nhân vật cứng cỏi bậc nhất series, đặc biệt sau khi hoàn thiện kỹ năng sát thủ cách đây hai mùa. Trên Youtube, nhiều độc giả đoán cô vừa chứng kiến một điều kinh khủng ở hầm mộ gia đình - nối tiếp chi tiết trong trailer trước.

Tạo hình Daenerys trong mùa cuối.

Trailer gây sốt với hơn 16,2 triệu lượt xem trên Youtube cùng hơn 48.000 bình luận sau một ngày đăng. Nhiều khán giả nói trông đợi mùa cuối của loạt phim cổ trang và đoán diễn biến.

Game of Thrones được chuyển thể từ bộ truyện A Song of Ice and Fire của George R. R. Martin. Ra mắt từ năm 2011, series là bom tấn của mảng phim truyền hình với lượng người xem tăng dần theo từng mùa, nhận tổng cộng 47 giải Emmy. Mùa tám sẽ có sáu tập, ít nhất trong series, phát sóng từ ngày 14/4.

Ân Nguyễn