Johnny Depp chi 7 triệu USD để hoàn tất ly hôn với Amber Heard

Amber Heard tung ảnh Johnny Depp cắt đầu ngón tay sau cãi vã / Điền trang 55 triệu USD tại Pháp của Johnny Depp

Ngày 16/8, tờ TMZ cho biết vụ ly hôn giữa Amber Heard và Johnny Depp đã được giải quyết. Amber Heard cũng rút đơn kiện chồng cũ về hành động bạo lực gia đình. Nguồn tin tiết lộ Johnny Depp chấp nhận chi trả 7 triệu USD cho vợ cũ.

Johnny Depp chi 7 triệu USD cho vụ ly hôn. Ảnh: WireImage.

Trong thông cáo chung gửi tờ Us Weekly, vợ chồng Johnny Depp viết: "Mối quan hệ của chúng tôi luôn mạnh mẽ, đầy đam mê. Tuy có những biến động qua từng thời kỳ, chúng tôi luôn ràng buộc nhau bằng tình yêu. Không có chuyện ép buộc tài chính, không có ý định gây tổn hại về vật chất hay tinh thần. Amber chúc Johnny những điều tốt nhất trong cuộc sống tương lai. Amber sẽ dành tặng toàn bộ số tiền từ cuộc ly hôn cho một tổ chức từ thiện. Chúng tôi sẽ không tiết lộ thêm bất cứ thông tin nào khác".

Vụ ly hôn được giải quyết sau ba tháng lùm xùm. Hồi tháng 5, ngay khi đệ đơn lên tòa án xin ly hôn, Amber Heard cũng gửi đơn kiện chồng có hành động bạo lực với cô. Diễn viên The Danish Girl cung cấp hình ảnh cho thấy bị Johnny Depp đánh đập. Amber Heard cũng xin lệnh cấm chồng cũ không được lại gần. Luật sư của tài tử 53 tuổi phủ nhận các cáo buộc.

Johnny Depp và Amber Heard đã hoàn tất vụ ly hôn. Ảnh: WireImage.

Tuần trước, tờ TMZ đăng tải một video cho thấy Johnny Depp đập phá trong nhà bếp. Sau đó, những hình ảnh diễn viên Alice Through the Looking Glass cắt đầu ngón tay, viết chữ lên gương cáo buộc Amber Heard ngoại tình với Billy Bob Thornton cũng được đăng tải. Diễn viên Billy Bob Thornton sau đó phủ nhận chuyện ngoại tình trên TMZ.

Điền trang 55 triệu USD tại Pháp của Johnny Depp

