Jessica Chastain diễn cảnh đụng độ chú hề ma

Ở "It: Chapter Two", minh tinh hóa cô gái sợ hãi khi nhận ra bà lão đang trò chuyện là thực thể tà ác.

Phim 18+ 'It' khơi gợi nỗi sợ hãi của trẻ em / Vẻ điển trai nấp sau lốt hề ma của diễn viên 9x

Hãng Warner Bros. giới thiệu trailer phim vào ngày 10/5, thu hút 8,1 triệu lượt xem trên Youtube sau chưa đầy 12 giờ. Tác phẩm lấy bối cảnh 27 năm sau các sự kiện phần đầu, khi nhóm trẻ thị trấn Derry (Mỹ) đã trưởng thành. Họ cùng quay lại nơi xưa để đối đầu chú hề ma Pennywise (Bill Skarsgård đóng).

Trailer It Chapter 2 Trailer phim.

Trailer theo chân Beverly (Jessica Chastain) - cô bé trong nhóm năm xưa, giờ là nhà thiết kế thời trang danh tiếng. Beverly trở lại ngôi nhà cũ, ôn lại kỷ niệm và bắt chuyện với chủ mới - một phụ nữ lớn tuổi. Tuy nhiên, cô dần cảm thấy bà ta có điều khác thường. Nhân vật này thực ra là chú hề ma cải trang, khôi phục sức mạnh sau thất bại năm xưa. Tiết tấu đoạn phim và cách xây dựng đối thoại giữa hai nhân vật tạo được sự hồi hộp. Jessica Chastain sinh năm 1977, nổi tiếng với các vai nữ mạnh mẽ và từng nhận hai đề cử Oscar với The Help và Zero Dark Thirty.

Jessica Chastain (trái) và Sophia Lillis - diễn viên đóng vai Beverly trong phần một.

Ra mắt từ năm 2017, It là một trong các phim kinh dị thành công nhất mọi thời, thu 700 triệu USD toàn cầu trong khi kinh phí chỉ có 35 triệu USD. Tác phẩm cũng là phim kinh dị 18+ có doanh thu mở màn cao nhất ở Mỹ với 327 triệu USD. Kịch bản được dựa trên truyện cùng tên của nhà văn Stephen King, xuất bản năm 1986.

Ngoài Chastain, phần hai của It quy tụ James McAvoy, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Ransone và Andy Bean. Đạo diễn Andy Muschietti quay lại thực hiện dự án, còn Barbara Muschietti, Dan Lin và Roy Lee đồng sản xuất. Phim dự kiến ra mắt vào tháng 9.

Ân Nguyễn