Jesse McCartney tổ chức show ở TP HCM

Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên của ca sĩ Mỹ khi lưu diễn ở châu Á.

"Tôi đã chờ đợi rất lâu để được gặp fan của mình tại TP HCM. Tôi cũng háo hức được thưởng thức ẩm thực Việt, nhất là phở", Jesse McCartney chia sẻ cảm xúc trước chuyến lưu diễn.

Liveshow nằm trong chuyến lưu diễn The resolution tour 2019 của ngôi sao nhạc pop. Anh sẽ hát các sáng tác mới cùng các bản hit như Beautiful Soul, Because You Live, Leavin, Bleeding Love, How Do You Sleep, Better With You... Show diễn ra ở Soul Live Project Complex, tối 9/7.

Ca sĩ Jesse McCartney. Ảnh: MTV.

Jesse McCartney sinh năm 1987 gia nhập làng nhạc năm 2000 với vai trò thành viên nhóm Dream Street. Anh phát triển sự nghiệp solo từ năm 2002, vừa hát vừa sáng tác ca khúc. Album solo đầu tiên - Beautiful Soul - bán được hơn 1,5 triệu bản. Đĩa đơn của album cùng tên từng xếp thứ 16 trên Billboard Hot 100. Đĩa đơn Leavin (2008) từng xếp thứ 10 trên Billboard Hot 100.

Jesse McCartney hát Beautiful Soul Jesse McCartney hát "Beautiful Soul".

Ngoài sáng tác âm nhạc, ca hát, Jesse McCartney còn đóng nhiều phim như Summerland, The Suite Life of Zack & Cody, Hannah Montana...

Như Anh