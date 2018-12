Jennifer Lawrence phủ nhận hẹn hò Brad Pitt

Angelina Jolie phủ nhận hẹn hò nhà thơ người Campuchia / Brad Pitt muốn hoàn tất thỏa thuận quyền nuôi con với Jolie

Jennifer Lawrence là khách mời của chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen ngày 2/3. Cô được hỏi một loạt câu hỏi liên quan tới đời sống riêng tư như chuyện hẹn hò, tình bạn với gia đình Kardashians, lời khuyên cho Amy Schumer khi chia tay…

Jennifer Lawrence trong buổi phỏng vấn.

Diễn viên 27 tuổi nói cô không hẹn hò Brad Pitt như tin đồn xuất hiện gần đây. Lần gặp duy nhất giữa cô và Brad Pitt năm 2013 là hoàn toàn tự nhiên, không phải sắp đặt. Hồi tháng 12 năm ngoái, tin đồn Brad Pitt để ý tới Jennifer Lawrence rộ lên. Nhiều nguồn tin nói Brad Pitt thậm chí còn muốn tìm dự án phim phù hợp để mời Jennifer Lawrence hợp tác.

Kể từ khi độc thân, Brad Pitt vướng vào nhiều tin đồn tình cảm. Trước Jennifer Lawrence, anh từng bị đồn qua lại với Sienna Miller, Kate Hudson, công chúa Monaco - Charlotte Casiraghi… Đại diện của Brad Pitt đều phủ nhận, nói hiện tại anh chỉ muốn dành thời gian cho bản thân và sáu con.

Brad Pitt và Angelina Jolie chấm dứt cuộc sống vợ chồng tháng 9/2016. Trong khi đó, Jennifer Lawrence chia tay đạo diễn Darren Aronofsky vào tháng 10/2017. Cô hiện tập trung quảng bá phim Red Sparrow, ra rạp tại Việt Nam từ ngày 2/3.

* Trailer phim "Red Sparrow"

Trailer 'Red Sparrow'

Minh Anh