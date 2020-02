MỹDanh ca Jennifer Hudson biểu diễn tưởng nhớ siêu sao bóng rổ Kobe Bryant và các nạn nhân chết do rơi trực thăng.

Buổi biểu diễn thực hiện trước thềm trận đấu All-Star (giao hữu giữa những ngôi sao) của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA sáng 17/2. Jennifer khoe chất giọng cao vút trong ca khúc For All We Know (We May Meet Again) của nhạc sĩ Bill Evans. Cô hát khi màn hình chiếu video tưởng nhớ huyền thoại bóng rổ Kobe Bryant và con gái Gianna cùng các nạn nhân của vụ tai nạn trực thăng hôm 26/1.

Jennifer Hudson hát tưởng nhớ Kobe Bryant Jennifer Hudson hát tưởng nhớ Kobe Bryant. Video: TNT.

Màn trình diễn thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội, khiến nhiều người xúc động. "Tôi thức dậy và biết Kobe vĩnh viễn ra đi. Tin này làm tôi tổn thương sâu sắc", Jennifer viết trên trang cá nhân.

Kobe Bryant sinh năm 1978, được xem là một trong các vận động viên bóng rổ vĩ đại nhất mọi thời. Anh chơi trọn 20 năm cho đội Los Angeles Lakers, năm lần vô địch NBA các mùa giải 2000, 2001, 2002, 2009 và 2010. Anh từng ghi hơn 32.000 điểm trong suốt sự nghiệp, 18 lần lọt vào đội hình All-Star.

Đạt Phan (theo People)