Idris Elba hóa điệp viên trong phim về khủng bố ở Paris

Bastille Day là phim mới trong trào lưu phim điệp viên nở rộ màn bạc thời gian qua, như các tác phẩm Kingsman: The Secret Service của đạo diễn Matthew Vaughn hay series về điệp viên kiêm quản lý khách sạn do Tom Hiddleston đóng - The Night Manager.

Idris Elba là điểm sáng trong tác phẩm. Vào vai điệp viên CIA hoạt động ngầm ở Paris, Elba thể hiện hình tượng người đàn ông quyết đoán và mạnh mẽ trong mọi tình huống. Ngay đầu phim, nhân vật của anh gây phấn khích bằng màn truy đuổi qua các mái nhà với một kẻ móc túi do nam diễn viên Richard Madden đóng. Sau đó, tài tử bước vào cuộc đấu trí chống lại nhóm khủng bố đang âm mưu đe dọa thủ đô Paris. Về cuối, một số hành động của anh được dựng theo nhịp nhanh, kịch tính. Tài tử da màu sinh năm 1972 linh hoạt trong các cảnh đánh đấm và đọ súng.

Vai diễn mới giúp Idris Elba ghi điểm với khán giả sau hình ảnh viên tướng chiến tranh tàn ác trong Beasts of No Nations và vai lồng tiếng ở bom tấn The Jungle Book.

Poster phim "Ngày đen tối".

Ngoài diễn xuất của Idris Elba, Bastille Day thu hút khán giả ở một số pha hành động. Đạo diễn James Watkins gây kịch tính bằng cách cắt dựng nhanh và gọn ghẽ. Dù được làm với ngân sách khiêm tốn, tác phẩm có không khí chân thật trong bối cảnh đô thành rộng lớn vào tầm ngắm khủng bố. Điểm cộng của phim là nhóm phản diện được xây dựng kỹ lưỡng. Đều thuộc đội đặc nhiệm Pháp, họ có khả năng cận chiến và sử dụng súng tốt. Nhân vật phản diện chính cũng gây bất ngờ cho người xem khi lộ mặt và có cá tính rõ ràng, hành động dứt khoát chứ không hời hợt hay thiếu mục đích.

Idris Elba tái xuất làm điệp viên hợp tác với móc túi trong phim mới.

Tuy vậy, cốt truyện Bastille Day đơn giản khi kể về một chàng trai móc túi siêu hạng được CIA tận dụng để ngăn chặn âm mưu khủng bố Paris. Nửa sau tác phẩm có phần thiếu logic và cho nhân vật chính dễ dàng phá án. Các tình tiết gần như được bày ra trước mắt người xem, khiến vụ án trở nên thiếu hấp dẫn.

Nhân vật móc túi Mason nhanh chóng bị CIA tìm ra địa chỉ bằng vị trí anh ta gọi điện cho gia đình. Việc phá khóa điện thoại rồi tóm gã khủng bố gọn ghẽ khiến vụ án trở nên quá dễ dàng. Chưa kể đến việc phe phản diện có thể kéo rất nhiều người dân Paris ra đường chỉ với vài thông điệp trên mạng. Những yếu tố này khiến các tình tiết cao trào chưa đẩy lên hết mức, làm người xem phần nào hụt hẫng.

Richard Madden - diễn viên thủ vai Robb Stark trong series "Game Of Thrones" - đóng gã móc túi trong phim hành động mới.

Một vài tình tiết cũng chưa được xây dựng trọn vẹn. Dù mối quan hệ giữa hai nhân vật nam chính - Mason và Briar - đóng vai trò trung tâm cho việc giải quyết vụ án, họ không có nhiều động lực gắn kết nhau như cách phim kết thúc. Vốn nổi tiếng với hai phim kinh dị là Eden Lake (2008) và The Woman In Black (2012), đạo diễn James Watkins khó lấy tiếng cười từ phía người xem khi cố gắng đan cài yếu tố hài hước xen vào câu chuyện hành động.

Bastille Day ra mắt ở Việt Nam từ 27/5 với nhan đề Ngày đen tối.

