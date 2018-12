Hướng Hoa Cường - từ đứa con bị hắt hủi tới trùm showbiz Hong Kong

Lưu Đức Hoa hát, Chân Tử Đan múa võ mừng thọ 'trùm' Hong Kong / Lý Liên Kiệt xuất hiện sau tin đồn mắc bệnh nặng

Tiệc mừng Hướng Hoa Cường 70 tuổi mới đây quy tụ những tên tuổi lớn của làng phim Hoa ngữ như Lưu Đức Hoa, Cổ Thiên Lạc, Trương Trí Lâm, Chân Tử Đan, Từ Khắc, Hồng Kim Bảo, Lưu Thanh Vân, Trần Tiểu Xuân, Lương Gia Huy... Lưu Đức Hoa, Từ Khắc hát trong khi Chân Tử Đan múa võ trên sân khấu để chúc mừng ông Hướng.

Sinh nhật Hướng Hoa Cường Lưu Đức Hoa hát, Chân Tử Đan múa võ trong lễ mừng thọ Hướng Hoa Cường.

Nhà sản xuất phim luôn bị mang tiếng là "trùm xã hội đen", do có cha và anh trai là đại ca giang hồ. Cha ông - Hướng Tiền (1907-1975) - là người thành lập Tân Nghĩa An - băng đảng xã hội đen lớn nhất Hong Kong. Thập niên 1980-1990, thành viên của Tân Nghĩa An gần 100 nghìn người. Sau khi Hướng Tiền qua đời, con trai ông là Hướng Hoa Ba tiếp quản băng đảng. Sau này, Hướng Hoa Ba đến với Phật giáo, chán ghét cảnh chém giết giữa bang phái nên dần rút lui.

Trong talkshow Hẹn với Lỗ Dự năm 2015, Hướng Hoa Cường khẳng định không tham gia băng đảng xã hội đen. Ông trải qua tuổi thơ thiếu thốn vật chất, gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Ông Hướng Tiền lấy bốn bà vợ, Hướng Hoa Cường là con của vợ ba. Tính tình mẹ Hướng Hoa Cường yếu đuối, nhu nhược nên các con của bà chịu thiệt thòi so với con của các bà vợ khác. Hướng Hoa Cường cũng hiếm khi được gặp cha. "Bố tôi rất nhiều tiền, nhiều đồ cổ. Nghe nói một món đồ cổ của ông ấy đủ để mua một căn nhà. Nhưng tất cả đều không phải của tôi", Hướng Hoa Cường nói. Đến nay, ông Hướng vẫn oán giận cha "hồ đồ, không công bằng". "Ông ấy đẻ 13 người con nhưng không chăm sóc chu đáo. Tôi còn chẳng có ấn tượng được cha xoa đầu", nhà sản xuất tâm sự.

Vợ chồng Hướng Hoa Cường, Trần Lam.

Hướng Hoa Cường nuôi chí lập nghiệp, ban đầu kinh doanh ẩm thực ở Hong Kong nhưng không thành công. Một lần đi uống trà, ông được một nhà sản xuất phim chú ý vì vẻ ngoài trắng trẻo, thư sinh. Được bạn bè cổ vũ, ông đóng phim. Vai diễn được nhớ đến nhiều nhất của Hướng Hoa Cường là Long Ngũ trong phim hài Thần Bài 1991 (Châu Tinh Trì đóng chính).

Hướng Hoa Cường Thần Bài 1991 Hướng Hoa Cường trong "Thần bài" 1991.

Hướng Hoa Cường được biết đến nhiều hơn qua vai trò nhà sản xuất phim. Năm 1987, ông cùng em trai Hướng Hoa Thắng thành lập công ty điện ảnh Vĩnh Thịnh. Ban đầu, hai anh em vay mượn tiền đầu tư. Hơn 30 năm qua, anh em Hướng Hoa Cường đứng sau thành công của hàng loạt tác phẩm như Thần Bài (Châu Nhuận Phát đóng chính), loạt phim Trường học uy long, Quan xẩm lốc cốc, Quốc sản 007 (Châu Tinh Trì), Ỷ Thiên Đồ Long Ký: Ma giáo giáo chủ (Lý Liên Kiệt), Xã hội đen (Nhậm Đạt Hoa, Cổ Thiên Lạc)...

Hướng Hoa Cường được nhiều nghệ sĩ Hong Kong tin tưởng, kính mến. Lưu Đức Hoa nói "Hướng Hoa Cường là ông chủ tốt nhất trong cuộc đời tôi". Tài tử Lưu Thanh Vân chia sẻ: "Ông Hướng tốt bụng, tôn trọng người khác". Lưu Gia Linh - vợ Lương Triều Vỹ - bày tỏ nhớ ơn vợ chồng Hướng Hoa Cường giúp đỡ khi sự nghiệp cô không thuận lợi.

Lý Liên Kiệt (đeo kính) bên gia đình Hướng Hoa Cường.

Tuy vậy, vì mang họ Hướng, nhà sản xuất gặp không ít rắc rối, tin đồn thất thiệt. Ông tiết lộ từng có không ít diễn viên không dám đóng phim của mình vì sợ hãi dính líu xã hội đen. Trong khi bà Trần Lam bất mãn vì những tin đồn đeo bám như "Hướng Hoa cường cưỡng dâm Lợi Trí (vợ Lý Liên Kiệt), Lưu Gia Linh". Bà kể Lý Liên Kiệt khuyên bà không nên giận dữ vì người có lý trí sẽ không tin đó là sự thật. Lý Liên Kiệt thân thiết gia đình Hướng Hoa Cường nhiều năm qua. Trong khi Lưu Gia Linh cũng là bạn của đôi vợ chồng.

Nhiều bài báo còn đưa tin đồn vì sợ thế lực, các minh tinh chấp nhận "lên giường" với Hướng Hoa Cường để được yên ổn. Nhưng Trần Lam khẳng định chồng không lăng nhăng, bồ bịch. Hơn 30 năm qua hai người như hình với bóng, đồng hành từ cuộc sống tới công việc. Ông Hướng luôn để vợ đàm phán với tất cả diễn viên nữ.

Như Anh