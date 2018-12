Karen Gillan cho biết cô hứng thú với việc nhập vai Nebula dù phải cạo đầu. Nhân vật là một trong hai con gái nuôi của ác nhân Thanos nhưng chống lại cha mình. Lớp hóa trang trong phim khiến khán giả khó nhận ra cô ngoài đời. Nữ diễn viên sinh năm 1987, nổi tiếng với series Doctor Who. Năm ngoái, cô góp mặt trong bom tấn Jumanji: Welcome to the Jungle cùng The Rock.