Học trò Thanh Lam hát về nỗi đau của người chuyển giới

Thanh Lam khóc nhớ về lần cuối gặp nhạc sĩ Thanh Tùng / Chàng trai lưỡng tính nhảy trên giày cao gót ở X-Factor

You know where you go do chính Adam sáng tác và nhà sản xuất Duy Anh phối khí. Adam Lâm cho biết anh muốn khắc họa phần nào nỗi đau, sự cô độc của những người chuyển giới và kêu gọi nhiều tình cảm, sự cảm thông hơn từ xã hội.

Ca sĩ Adam Lâm.

MV kể về một cô gái quyết định chuyển giới để được sống trọn vẹn cuộc đời của mình. Nhân vật sống trong sự cô độc xen lẫn nỗi sợ phải đối diện với bố. Ngoài ra, MV kể về một chàng trai quyết định chuyển giới để đến với người mình yêu. Các nhân vật vô tình gặp nhau tại buổi hòa nhạc của cộng đồng LGBT. Họ cùng tháo bỏ tâm tư thầm kín bấy lâu. MV kết thúc bằng cảnh hai nhân vật chính cô đơn trong bóng tối, tiêm thuốc để giữ được hình hài đã lựa chọn.

MV có sự tham gia của hai nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng LGBT là Jessica và Bill, người mẫu Trần Trung và bố của Adam Lâm.

*MV 'You know where you go' - Adam Lâm

Adam Lâm hát về người đồng tính, chuyển giới

Đức Trí