Hoạt hình 'Đẳng cấp thú cưng' mở màn vượt mốc 100 triệu USD

The Secret Life of Pets thu về 103,2 triệu USD ở Bắc Mỹ từ hôm ra mắt - 8/7. Doanh thu mới vượt mốc mở màn của một tác phẩm dựng nên từ ý tưởng gốc hồi năm ngoái là Inside Out (90,4 triệu USD). Phim mới cũng gom 42,6 triệu USD ngoài Bắc Mỹ, nâng doanh thu toàn cầu lên con số 145,8 triệu USD.

"The Secret Life of Pets" kể về cuộc sống của các loài thú cưng.

Hoạt hình The Secret Life of Pets kể cuộc sống của những chú chó cưng đủ kích thước và hình dáng sau khi chủ vắng nhà. Hai chú chó sổng tổ ấm và bước vào hành trình phiêu lưu mạo hiểm ngoài đường phố. Phim được giới phê bình khen ngợi với 76% bài phê bình tích cực trên RottenTomatoes và điểm A- trên Cinema Score.

Nhà phân tích phòng vé - Paul Dergarabedian - đánh giá tác phẩm mới đánh trúng tâm lý của những khán giả là chủ nuôi thú cưng. Nhờ ý tưởng gốc độc đáo, bộ phim - dù không phải là phần hai như Finding Dory, không liên quan loạt phim hay game có sẵn nào - vẫn gây bão phòng vé. Tác phẩm có ngân sách 75 triệu USD ăn khách không kém bom tấn hành động đình đám như The Jungle Book hay Captain America: Civil War.

Phim mới hút khách nhờ đánh trúng tâm lý của người nuôi thú cưng.

Sau ba tuần giữ vững vị trí quán quân bảng xếp hạng, Finding Dory rơi vuống vị trí thứ ba với 20,4 triệu USD tuần qua. Doanh thu nội địa của phim hiện là 422,6 triệu USD còn toàn cầu là 642,8 triệu USD.

The Legend of Tarzan thu về 20,6 triệu USD, đứng thứ hai trong bảng xếp hạng và ăn khách hơn Finding Dory. Phim về chúa tể rừng xanh có cốt truyện cổ điển nhưng ăn khách nhờ sự góp mặt của cặp sao đình đám - Margot Robbie và Alexander Skarsgard.

Trong khi đó, hoạt hình ngân sách lớn của hãng Fox là Ice Age: Collision Course ăn khách ở 25 quốc gia và vũng lãnh thổ ngoài Bắc Mỹ tính đến hết ngày 10/7, với 57,7 triệu USD. Tới ngày 22/7, phim mới ra mắt ở thị trường quê nhà.

10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua:

1. The Secret Life of Pets - Universal - 103,2 triệu USD

2. The Legend of Tarzan - Warner Bros. - 20,6 triệu USD

3. Finding Dory - Buena Vista - 20,3 triệu USD

4. Mike and Dave Need Wedding Dates - Fox - 16,6 triệu USD

5. The Purge: Election Year - Universal - 11,7 triệu USD

6. Central Intelligence - Warner Bros. - 8,1 triệu USD

7. Independence Day: Resurgence - Fox - 7,7 triệu USD

8. The BFG - Buena Vista - 7,6 triệu USD

9. The Shallows - Sony - 4,8 triệu USD

10. Sultan - Yash - 2,2 triệu USD

Vũ Văn Việt