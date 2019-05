Hoàng Oanh: 'Tôi và bạn trai không kiểm soát cuộc sống của nhau dù yêu xa'

Người đẹp tin tưởng bạn trai Tây vì tình cảm ấm áp cùng sự quan tâm mà anh dành cho cô.

Hoàng Oanh yêu bạn trai Tây / Hoàng Oanh nhiều lần bật cười khi đóng cảnh hôn bạn diễn

- Yêu bạn trai hơn nửa năm, vì sao chị hiếm khi chia sẻ về tình cảm này?

- Bạn trai tôi cũng ngạc nhiên về chuyện này, anh ấy hỏi: "Sao mình yêu nhau mà phải giấu?". Ở giai đoạn này, tôi muốn giữ tình cảm cho riêng hai người thôi. Khi nào có định hướng chắc chắn cho tương lai, tôi xin phép chia sẻ sau.

Chuyện công khai có thể mang đến những phiền phức cho cả hai nếu mối quan hệ không tiến xa hơn. Tôi và Huỳnh Anh là ví dụ. Khi chia tay, chúng tôi không ai níu kéo ai cả, nhưng đến giờ nhiều khán giả vẫn khuyên chúng tôi quay về với nhau. Mỗi khi Huỳnh Anh xảy ra chuyện gì, tôi vẫn được gọi hỏi về cảm xúc. Nếu cứ như vậy, cả hai cứ phải sống trong quá khứ. Huỳnh Anh từng là thanh xuân đẹp của Hoàng Oanh, tôi chưa bao giờ chối bỏ điều đó. Nhưng tôi muốn mình tiếp tục vận động, hướng về phía trước, ai cũng có cuộc sống mới và có người yêu mới rồi.

Hoàng Oanh chỉ mới chia sẻ bức ảnh không rõ mặt bạn trai dịp Valentine vừa qua.

- Hai người đến với nhau thế nào?

- Bạn tôi hẹn hò, năn nỉ tôi đi chung vì mắc cỡ. Bạn trai tôi cũng có mặt tại buổi đó vì lời rủ rê của anh kia. Ban đầu, hai đứa ngồi nói chuyện theo kiểu xã giao vì không biết làm gì cho đỡ thừa thãi. Cuối buổi, anh xin giữ liên lạc nhưng tôi không đồng ý. Tuy nhiên, anh vẫn có tài khoản Instagram của tôi thông qua cô bạn.

Cuối cùng, hai người kia lỡ duyên mà chúng tôi lại yêu nhau. Đến giờ, bốn đứa vẫn buồn cười khi nhắc lại kỷ niệm đó. Mọi người bảo có lẽ do ông trời sắp đặt. Anh đang sống và làm việc ở Singapore, thuộc thế hệ 8x đời cuối. Lúc ấy, tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân tươi đẹp, đi du lịch khắp nơi cùng những cô bạn. Tôi không muốn yêu, nhưng anh kiên nhẫn làm bạn với tôi một năm cho đến khi tôi mở lòng.

- Gia đình đón nhận bạn trai mới của chị ra sao?

- Chúng tôi đều đã ra mắt bố mẹ hai bên. Anh rất gần gũi và yêu quý gia đình tôi. Bố tôi cũng rất thoải mái, chỉ sợ anh "bắt cóc" con mình ra nước ngoài sống. Nhưng anh nói sẽ không bao giờ để tôi phải rời xa quê hương, gia đình và công việc mình yêu thích. Tôi rất cảm động. Nhờ vậy, tôi tự tin hơn khi bước vào giai đoạn yêu đương.

Tôi là một cô gái truyền thống. Bố mẹ giáo dục con gái rất nghiêm, đi chơi đêm cũng phải xin phép và báo giờ về đàng hoàng. Từ trước đến giờ, tôi chưa nghĩ mình có thể yêu xa, lại là bạn trai Tây vì e ngại những khác biệt về văn hóa. Tôi rất hồi hộp lúc mới yêu. Tuy nhiên, anh là người xóa tan khoảng cách bằng sự quan tâm và trái tim rất ấm áp.

- Tình yêu mới làm thay đổi quan điểm sống của chị thế nào?

- Qua thời gian, tôi học được nhiều tư tưởng mới từ anh, hướng cuộc sống đến những giá trị tích cực và phong phú, giảm bớt năng lượng tiêu cực. Con gái thường để cảm xúc phụ thuộc vào người yêu. Nhưng với anh, tôi học được cách tự tạo hạnh phúc cho mình trước khi mang đến hạnh phúc cho người khác. Ví dụ anh bận cả ngày, không hỏi han chăm sóc bạn gái được, tôi tự nhủ trái tim anh vẫn có mình.

Hoàng Oanh, Quốc Anh diễn cảnh lãng mạn trong Ước hẹn mùa thu Cảnh quay trong phim mới của Hoàng Oanh.

- Chị gặp trở ngại gì khi yêu xa?

- Việc yêu xa từng khiến tôi bất an. Nhưng chúng tôi học cách thấu hiểu và tin tưởng thay vì cố gắng kiểm soát cuộc sống của nhau. Với tôi, để người kia tự do là cách yêu văn minh. Cũng may mắn là công việc của tôi rất bận, vì vậy không có thời gian để suy nghĩ hay nghi ngờ. Chúng tôi trân trọng từng giây phút được ở bên nhau. Dịp này, tôi ra mắt phim mới, không đi đâu được, anh thường xuyên về Việt Nam thăm tôi. Điều đó làm tôi hạnh phúc. Thời gian rảnh, chúng tôi lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau. Tôi cảm nhận anh là người nhân hậu và tạo cho tôi cảm giác bình yên, tin tưởng.

Hoàng Oanh đóng vai nữ chính trong phim mới "Ước hẹn mùa thu".

- Chị định khi nào kết hôn?

- Tôi chưa tính đến chuyện đó và anh cũng vậy. Tôi muốn tận hưởng sự ngọt ngào và khám phá đối phương thêm một, hai năm nữa. Nếu tình cảm đủ đầy và được anh ấy cầu hôn, tôi sẽ nhận lời.

Nhiều người nói tôi và anh ấy có tướng phu thê. Nhưng tôi thấy mình yêu ai cũng có tướng phu thê với người đó. Điều này nghe buồn cười nhưng là sự thật. Vì vậy tôi không bao giờ hứa hẹn trước chuyện gì mình không thể nắm bắt.

- Qua nhiều lần tan vỡ, chị thấy mình trưởng thành hơn thế nào?

- Tôi vẫn yêu say đắm như thể mối tình đầu, không có gì e ngại hay sợ sệt cả. Tôi nghĩ đối phương xứng đáng với điều đó. Khi đến với anh, điều tôi ngại duy nhất là hy sinh sự tự do. Tình yêu không có đúng sai, cũng không phải là bài kiểm tra để rút kinh nghiệm. Nhưng tôi thấy qua mỗi cuộc tình, mình hiểu bản thân hơn một chút, biết tìm người có cùng thế giới quan.

Vân An