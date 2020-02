Hoãn Hội sách TP HCM vì dịch

Hội sách TP HCM lần thứ 11 bị hoãn vì diễn biến phức tạp của Covid-19.

UBND TP HCM hôm 12/2 chấp thuận đề xuất của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hoãn thời gian tổ chức hội sách để đảm bảo sức khỏe người dân. Sở sẽ tham mưu cho UBND thành phố thời điểm khác phù hợp.

Độc giả trẻ tại gian hàng truyện tranh ở Hội sách 2018. Ảnh: BTC.

Ông Phạm Minh Thuận - tổng giám đốc công ty Fahasa, thành viên ban tổ chức hội sách - cho biết việc dời ngày là bất khả kháng. "Một số công đoạn chuẩn bị cho sự kiện có thể bị đảo lộn. Khi hội sách được bắt đầu trở lại, không khí có thể kém hào hứng như mọi năm vì đây là sự kiện mang tính định kỳ", ông Thuận nói.

Trước đó, Hội sách TP HCM dự kiến tổ chức ngày 16 đến 22/3 tại công viên Lê Văn Tám (quận 1). Chương trình diễn ra định kỳ hai năm một lần, được đánh giá là một trong những hội sách lớn nhất nước.

Năm 2018, Hội sách TP HCM có gần 900 gian hàng, tăng 27% so với kỳ trước, với 180 nhà xuất bản và công ty phát hành, truyền thông văn hóa tham gia, trong đó có 40 nhà xuất bản nước ngoài, hơn 300 nghìn tựa sách với hơn 30 triệu bản in được trưng bày. Sau bảy ngày tổ chức, sự kiện thu hút khoảng một triệu bạn đọc, tăng gần 10% so với năm 2016, đạt doanh thu kỷ lục 60 tỷ đồng.

Thời gian qua, nhiều hoạt động giải trí, văn hóa - nghệ thuật trên cả nước phải hủy, hoãn nhằm tránh lây lan dịch. Việt Nam hiện có 16 người dương tính nCoV, riêng Vĩnh Phúc 11 trường hợp trong đó sáu người lây trực tiếp và gián tiếp từ bệnh nhân Nguyễn Thị Dự từ tâm dịch Vũ Hán (Trung Quốc) trở về. Bảy bệnh nhân đã khỏi bệnh xuất viện.

Mai Nhật