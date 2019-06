Hoa hậu Thế giới 2000: 'Tôi bị gièm pha vì lấy chồng kém 10 tuổi'

Priyanka Chopra cho biết bị nhiều người ghét vì kết hôn với ca sĩ Nick Jonas.

Trên tạp chí InStyle số tháng 6, người đẹp Ấn Độ nói: "Người ta vẫn gièm pha về cuộc hôn nhân của tôi và Nick. Ngược lại, nếu người đàn ông lấy vợ kém 10 tuổi thì chẳng ai quan tâm".

Một tờ báo từng gọi cô là "kẻ lừa đảo xuyên quốc gia". Tác giả bài viết cho rằng cô lấy Nick để tiến thân vào Hollywood và cuộc hôn nhân không dựa trên tình yêu mà chỉ là sự trao đổi. "Cha mẹ tôi, Nick và các anh em của anh ấy đã rất tức giận khi đọc bài báo đó. Mọi người bảo vệ tôi trước công chúng và gọi điện chỉ trích tòa soạn đó. Họ đã phải gỡ bài báo và công khai xin lỗi", người đẹp kể.

Priyanka Chopra chụp ảnh cho tạp chí InStyle.

Với hơn 40 triệu người theo dõi trên Instagram, Hoa hậu Thế giới năm 2000 cho biết khó tránh khỏi những miệt thị. Priyanka không phản hồi các bình luận tiêu cực trên mạng. Cô học được lối ứng xử này qua cuốn sách When They Go Low, We Go High của phu nhân cựu Tổng thống Mỹ, bà Michelle Obama. "Tranh cãi với những điều ngu ngốc chỉ khiến vấn đề trở nên nghiêm trọng", cô nói.

Priyanka Chopra là người mẫu, diễn viên nổi tiếng Ấn Độ. Người đẹp 36 tuổi đăng quang Miss World năm 2000. Năm 2017, Forbes đưa Priyanka Chopra vào danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới. Cô được chọn vào danh sách 100 người truyền cảm hứng của tạp chí Time cùng năm.

Priyanka có mặt tại buổi công chiếu phim tài liệu Happiness Begin của chồng hôm 4/6. Ảnh: Firmware

Nick Jonas, 26 tuổi, là thành viên nhóm nhạc Jonas Brothers. Theo Vogue, anh gặp Priyanka lần đầu ở tiệc Oscar của Vanity Fair đầu năm 2017 và gần như gặp tiếng sét ái tình. Hai người kết hôn tháng 12/2018. Tờ E! News thống kê tổng số tiền cặp sao chi cho đám cưới là 500.000 USD (hơn 11,6 tỷ đồng).

Trước Priyanka Chopra, Nick từng hẹn hò với nhiều người đẹp như Hoa hậu Hoàn vũ 2012 Olivia Culpo, diễn viên Kate Hudson, người mẫu Georgia Fowler, ca sĩ Miley Cyrus, ca sĩ Selena Gomez...

Jonas Brothers - Sucker Hoa hậu xuất hiện trong MV "Sucker" của anh em nhà Jonas.

Đạt Phan (theo InStyle, Eonline)