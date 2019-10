Hồ Ngọc Hà trở lại ghế 'nóng'

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng Quang Linh làm giám khảo game show ca hát, diễn xuất "Gương mặt thân quen" mùa thứ bảy.

Đơn vị sản xuất cho biết mời Hồ Ngọc Hà bởi bề dày thành tích ca hát, kinh nghiệm chấm thi game show. Cô cùng ca sĩ Quang Linh làm giám khảo chính, bên cạnh một giám khảo khách mời thay thế mỗi tuần.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Ảnh: HH.

Gương mặt thân quen là cuộc thi lớn đầu tiên Hồ Ngọc Hà nhận lời làm giám khảo, sau The Face 2016. Năm 2018, cô làm khách mời, xuất hiện một tập trong Asia's Next Top Model - cuộc thi Minh Tú làm huấn luyện. Cô từng làm giám khảo, huấn luyện viên ở The Voice 2012, X-Factor 2014...

Điểm khác biệt ở Gương mặt thân quen mùa bảy là ba thí sinh của các mùa cũ và ba gương mặt mới cùng thi với nhau. Ở một số tuần, các nghệ sĩ cũ và mới sẽ thi đối kháng. Mỗi tuần, thí sinh bốc thăm để chọn nghệ sĩ mình phải hóa trang.

Hồ Ngọc Hà cùng Giang Hồng Ngọc song ca 'Chơi vơi' (Phương Uyên sáng tác) ở X-Factor 2014 Hồ Ngọc Hà cùng Giang Hồng Ngọc song ca 'Chơi vơi' (Phương Uyên sáng tác) ở X-Factor 2014. Video: VTV.

Gương mặt thân quen là game show từ Tây Ban Nha với tên gốc là Your face sounds familiar. Chương trình bắt đầu từ năm 2013, với các giám khảo là nghệ sĩ hài Hoài Linh, nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Mỹ Linh. Cuộc thi có sáu nghệ sĩ tham gia. Mỗi tuần, họ hóa trang thành một nghệ sĩ Việt Nam hoặc nước ngoài theo lựa chọn ngẫu nhiên và biểu diễn. Người thắng cuộc mỗi tuần đoạt giải 100 triệu đồng, trong đó một nửa số tiền dùng làm từ thiện. Thí sinh thắng chung cuộc đoạt giải trị giá 700 triệu đồng. Qua các mùa, cuộc thi tìm ra các quán quân: Khởi My, Hoài Lâm, Thanh Duy, Bạch Công Khanh, Jun Phạm, Duy Khánh.

Tam Kỳ