Hồ Ngọc Hà, Thu Minh hát ở lễ hội âm nhạc 'Hò Dô'

Hồ Ngọc Hà, Thu Minh, Hà Trần... là những giọng ca chính trong Lễ hội âm nhạc quốc tế "Hò Dô" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM.

Nhạc sĩ Huy Tuấn - giám đốc âm nhạc của chương trình - cho biết các nghệ sĩ Việt lập thành ban nhạc riêng tên Vietnam All Stars để biểu diễn cho sự kiện. Hồ Ngọc Hà, Thu Minh là hai ca sĩ của ban. Họ trình diễn cùng các nhạc công như: Hoài Sa, Dũng "Đà Lạt", Hồng Kiên, Anh Quân... Họ sẽ hát các ca khúc tiêu biểu cho âm nhạc Việt Nam những năm gần đây. Ban nhạc được thành lập từ tháng sáu, đang tập luyện trong giai đoạn nước rút.

Hồ Ngọc Hà là một trong những giọng ca chính của Lễ hội âm nhạc "Hò Dô". Ảnh: G.C.

Ban của Nguyên Lê - nhạc sĩ người Pháp gốc Việt - sẽ thể hiện album Tales of Vietnam (Những câu chuyện về Việt Nam). Đĩa nhạc mang âm hưởng world music, jazz..., được Nguyên Lê ra mắt 20 năm trước nhưng chưa từng biểu diễn live. Trần Thu Hà là giọng ca chính trong ban nhạc Nguyên Lê. Cô sẽ biểu diễn cùng nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn và tay kèn trumpet Cường Vũ - nhạc công người Mỹ gốc Việt.

Nhiều nghệ sĩ, ban nhạc quốc tế kết hợp với các tên tuổi Việt Nam để tăng tính giao lưu văn hóa. Nghệ sĩ đàn dân tộc Ngô Hồng Quang trình diễn cùng Vocal Tempo - nhóm nhạc từng chiến thắng tại X-Factor Tây Ban Nha năm 2008. La Chiva Galtiva - ban nhạc Colombia - thể hiện các tiết mục mang âm hưởng nhạc Mỹ Latin và châu Phi. Tay saxophone chính của ban nhạc này là người gốc Việt sinh ra tại Bỉ - Ho Duc Doan Tuan. Cosmopolitan Urbane - nhóm nhạc đến từ Hy Lạp - sẽ kết hợp với Nguyễn Tuấn Nam (piano) và Dũng "Đà Lạt" (guitar) trở thành ban nhạc jazz duy nhất của lễ hội.

Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc của lễ hội. Ảnh: Hozo.

Chương trình diễn ra từ ngày 13 đến 15/12 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP HCM, với thông điệp: "More music, less plastic" (tạm dịch: thêm âm nhạc, bớt rác nhựa). Lễ hội phát vé điện tử miễn phí, không in ấn để giảm thiểu rác thải. Khán giả có thể đăng ký nhận vé qua website chương trình.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao TP HCM tổ chức. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - phó giám đốc Sở - cho biết sự kiện nằm trong khuôn khổ chiến lược đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố đến năm 2020. Sở kỳ vọng "Hò Dô" sẽ được tổ chức hàng năm, trở thành một chương trình văn hóa mang thương hiệu riêng của thành phố.

'Sợ' - Hồ Ngọc Hà, Thu Minh (cut) Hồ Ngọc Hà, Thu Minh song ca "Sợ" (sáng tác: Châu Đăng Khoa). Video: Youtube.

Mai Nhật