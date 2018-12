Elizabeth Chambers từng nổi tiếng với vai trò người mẫu, diễn viên. Năm 2010, cô kết hôn cùng tài tử Armie Hammer và sinh con gái Harper. Họ hiện sở hữu một cửa hàng bánh ngọt tại San Antonio. Nhờ sự giúp sức của vợ, Armie Hammer vài năm trở lại đây ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim lớn như J. Edgar (2011), The Lone Ranger (2013), The Man from U.N.C.L.E. (2015)...