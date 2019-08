Harry Styles từ chối vai hoàng tử trong 'Nàng tiên cá'

Harry Styles không cho biết vì sao không đóng "The Little Mermaid" cùng diễn viên Halle Bailey.

Ngày 13/8, The Wrap cho biết ca sĩ kiêm diễn viên sinh năm 1994 không đóng dự án của Disney.

Vào tháng 7, Harry Styles được báo Âu Mỹ xác nhận đang đàm phán hợp đồng cho vai hoàng tử Eric - người yêu nàng tiên cá trong phim điện ảnh The Little Mermaid. Tuần trước, trên mạng xã hội, các chuỗi rạp AMC Theatres và Regal Cinemas đăng tin anh nhận vai. Những bài viết này hiện đã bị xóa.

Sau Harry Styles (ảnh), truyền thông Âu Mỹ chưa nhận diện ứng viên nổi trội mới cho vai hoàng tử. Ảnh: UPI.

Việc Harry Styles được liên hệ cho vai hoàng tử trong The Little Mermaid được nhiều khán giả quan tâm do độ nổi tiếng của anh. Ca sĩ gây chú ý khi tham gia nhóm One Direction từ năm 2010 đến năm 2016, đồng thời là bạn trai Taylor Swift trong năm 2012 - 2013.

Harry Styles hát 'Sign of the Times' Harry Styles hát "Sign of times". Video: youtube.

Harry lấn sân điện ảnh từ năm 2017 với vai chính trong Dunkirk - bom tấn chiến tranh ăn khách của đạo diễn Christopher Nolan. Gần đây, anh là một trong các ứng viên hàng đầu cho vai Elvis Presley trong dự án tiểu sử nhưng cuối cùng Austin Butler được chọn.

Halle Bailey - nàng tiên cá mới của Disney. Ảnh: Shutterstock.

The Little Mermaid do Rob Marshall đạo diễn, là dự án live-action (người đóng) kinh phí lớn, được làm lại từ hoạt hình năm 1989. Kịch bản dựa một phần trên câu chuyện cổ do nhà văn Hans Christian Andersen viết. Hồi tháng 7, Disney gây tranh cãi khi chọn diễn viên da màu Halle Bailey vào vai nàng tiên cá. Các sao khác tham gia dự án là Melissa McCarthy, Jacob Tremblay và Awkwafina.

* Xem thêm: Sắc vóc 'nàng tiên cá' 19 tuổi của Disney

Ân Nguyễn