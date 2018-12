Hari Won đưa tin đồn có bầu vào tiểu phẩm hài

Hari Won ủng hộ liveshow của Trấn Thành tại Đà Nẵng / Hari Won tránh đề cập chuyện kết hôn với Trấn Thành

Tập 5 Bí mật đêm chủ nhật phát sóng tối 7/8. Hari Won làm khách mời tham gia thử thách do chủ tọa - diễn viên Hạ Vi - đưa ra tình huống.

Với chủ đề Dân gian - Nhìn đoán diễn, Hồng Đào -Vân Sơn tạo thành một cặp, Hari Won -Trấn Thành là một cặp. Cặp đầu diễn trên sân khấu, cặp còn lại đeo tai nghe và đoán, sau đó phải diễn lại y hệt. Vân Sơn - Hồng Đào diễn câu chuyện tình yêu Ngưu Lang - Chức Nữ. Kết tiểu phẩm, cả hai sinh được một đứa con.

* Video: Hari Won mang tin đồn có bầu lên sân khấu hài Hari Won mang tin đồn có bầu lên sân khấu hài

Hari Won và Trấn Thành chọn chuyện tình yêu của Romeo và Juliet. Cả hai thể hiện cảnh bị gia đình ngăn cách nên chia tay. Sau một năm gặp lại, nhân vật của Hari Won xuất hiện với chiếc bụng to khiến bạn trai trách móc cô phụ tình. Hari nói: "Em không có bầu. Bụng em to do ăn nhiều thôi". Khi Trấn Thành đưa tin đồn bạn gái mình có thai vào lời thoại, người đẹp Hàn Quốc tiếp tục phủ nhận: "Em thấy nhục quá, thà họ kêu mập đỡ nhục hơn. Vì bụng bự mà mang bầu mới nhục". Màn đối đáp của cả hai mang đến tiếng cười cho khán giả.

Trước đó, trong một thử thách, MC "nịnh" bạn gái khi chế ca khúc Anh cứ đi đi: "Này Hari hỡi, anh không to bằng Lý Đức, anh không sang bằng Cường Đôla nhưng anh tin anh soái ca mà...".

Hari Won hẹn hò với Trấn Thành từ đầu năm 2016, sau mối tình tám năm với rapper Tiến Đạt. Giữa tháng 7, MC tổ chức cầu hôn bạn gái tại một quán bar trung tâm TP HCM. Trước đó, Hari bị đồn đang mang thai vì cô thường xuất hiện với hình ảnh bụng to.

Tâm Giao